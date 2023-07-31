Şehitkamil Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün iş birliği çerçevesinde, Seyrantepe Aile Merkezi’nde açılan giyim kursundan yararlanan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde ihtiyaç duydukları kıyafetleri dikerek, hem kendilerine hem de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hayalini kurdukları tasarımlara hayat veren kadınlar, istemeleri durumunda ürettikleri ürünleri satarak, aile ekonomisine katkı da sağlayabiliyorlar.

Kadınların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve hayatı daha renkli yaşamaları için birçok proje uygulayan Şehitkamil Belediyesi, açtığı kurslarla kadınları üretmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. Kadınların yeni deneyimler yaşamasına zemin oluşturan Şehitkamil Belediyesi, stres ve sıkıntıdan uzak, keyifli anların yaşandığı aile merkezlerinin kapılarını tüm yıl boyunca kadınlar için açık tutuyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Seyrantepe Aile Merkezi’ndeki giyim kursundan faydalanan kadınlar, kursta; etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk elbiselerinin de dikimini başarıyla gerçekleştiriyor. Kadınlar, ayrıca eski kıyafetlerin de onarımını yaparak kullanım süresini uzatıyorlar. Sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren kadınlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Kursiyerlerimiz, aldıkları eğitimlerle, bu işi profesyonel olarak yapabilecekler

Kursa ilişkin bilgi veren Seyrantepe Aile Merkezi Giyim Kursu Öğretmeni Hatice Şahin, “Şehitkamil Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün iş birliği çerçevesinde Seyrantepe Aile Merkezi’nde kadınlarımıza yönelik giyim kursu açtık. Kursiyerlerimize burada giyim üzerine haftanın 5 günü 6 saat olmak şeklinde eğitim veriyoruz. Kursumuz devam ettikçe kursiyer sayımız da hızla yükseliyor. Kursumuz yaklaşık 1 ay önce başladı. Kursiyerlerimiz, burada hem kendileri için hem de çocukları için etek, gömlek, pantolon ve benzeri kadın ve çocuklarımızın ihtiyacı olan kıyafetler dikiyorlar. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz, almış oldukları sipariş üzerine de kıyafet dikip satarak, aile ekonomisine katkı da sağlayabiliyorlar. Kursiyerlerimiz, almış oldukları eğitimlerle ileride bu işi profesyonel olarak yapabilecekler. Kursiyerlerimiz, eğitimlerin yanı sıra çok iyi arkadaşlık ortamı kuruyorlar, birbirilerinin sorunlarına ortak olmaya çalışıyorlar ve gerçekten samimi bir ortamda eğitim alıyorlar. Bu olanağı bizlere sağlayan Şehitkamil Belediyemize ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze kursiyerlerim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Diktiğim elbiseyi satarak, aile ekonomime katkı sağlıyorum

Hem kendisi hem de çocukları için kıyafet diktiğini kaydeden kursiyer Sevgi Tabur, “Seyrantepe Aile Merkezinde açılan da giyim kursun geliyorum. Burada hocamız nezaretinde giyim üzerine eğitimler alıyorum. Burada hem kendim için hem de çocuklarım hem de torunlarım için çeşitli kıyafetler dikiyorum. Bunan yanı sıra sipariş alıyorum ve diktiğim elbiseyi satarak aile ekonomime de katkı sağlıyorum. Burada eğitimlerin yanı sıra arkadaşlık ortamımızda çok güzel, diğer kursiyer arkadaşlarımızla birbirimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu kursun bizlere çok faydası oluyor. Bundan dolayı da hem Şehitkamil Belediyemize hem de buradaki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.