Şehitkamil Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirdiği El Sanatları (ahşap boyama-ahşap yakma) ve Kağıt Rölyef Kursu ile (üçboyutlu işleme) kadınlar hem eğitim görüyor hem de yapmış olduğu birbirinden güzel eserleri satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Şehitkamil Belediyesi, kadınlara yönelik açmış olduğu El Sanatları ve Kağıt Rölyef Kursu ile kadınlara, eğitim alanında destek olmayı sürdürüyor. Selahattin Eyyubi Aile Merkezi’nde ahşap boyama, yakma ve rölyef kursuna katılan kadınlar, üçboyutlu kağıt rölyef sanatını öğreniyor. Sabır ve dikkat gerektiren üçboyutlu rölyef ve ahşap boyama, yakma kursuna katılan kadınlar, öğrendikleri bilgi ve becerileri sayesinde ürettikleri eserleri hem hediyelik olarak kullanıyor hem de satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

“Kadınlarımız; sosyalleşiyor, ayakları üstünde durmayı öğreniyorlar”

Kurslara ilginin yoğun olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediyesi Selahattin Eyyubi Aile Merkezi El Sanatları Kursu Eğitmeni Leyla Sibel Koç, “Selahattin Eyyubi Aile Merkezimizde birçok kursumuz var. El sanatları kursu, rölyef kursu, giyim, mefruşat, okuma yazma gibi birçok kurslarımız mevcut. Ev kadınlarına yönelik açtığımız el sanatları ve kağıt rölyef kursumuza talep, gün geçtikçe artıyor. Bunun yanında kursumuza gelen hanımlarımızın çocukları da burada okul öncesi dediğimiz anasınıfı eğitimi alıyor. Burada gerçekten bir aile ortamı oluşturduk. Bütün hanımlar geldikleri zaman, her zaman motive olduklarını, pozitif enerji aldıklarını söylüyorlar. Kursiyerlerimiz buradan almış oldukları eğitimlerle hem hediyelik eşya üretiyorlar hem de yaptıkları ürünleri satarak, aile ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Bunun yanında diğer kursiyerler ile birlikte güzel bir arkadaşlık ortamı kuruyorlar. Burada kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem de ayakları üstünde durmayı öğreniyorlar. Burada almış oldukları eğitim kendilerine inanılmaz katkı sağlıyor. Sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da hanımlarımızın birbirine çok güzel destekleri oluyor. Şehitkamil Belediyemiz bu açıdan kadınlarımıza çok güzel destekler sunuyor. Şuanda diğer kurslarımızla birlikte toplamda 103 kursiyerimiz, aile merkezimizden yararlanıyor. Sürekli bu sayı artıyor. Kursumuza katılmak isteyen tüm ev kadınlarını kurslarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Evde geçireceğimiz boş zamanı en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

Selahattin Eyyubi Aile Merkezi’nde birçok kursa katıldığını kaydeden Zübeyde Aslan, “Burada açılan çeşitli kurslara katılıyorum. Dikiş olsun, giyim olsun, el sanatları olsun birçok kurstan faydalanıyorum. Hocalarımız sayesinde el becerimi geliştiriyorum. Burada yapmış olduğum ürünleri hem hediyelik eşya olarak eşe dosta veriyorum hem de satarak aile ekonomime katkı sağlıyorum. İlk defa böyle bir kursa katılıyorum ve çok memnunum. Evde geçirdiğimiz boş zamanımızı burada en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Günün sıkıntı ve stresini buradaki eğitimlere katılarak atabiliyoruz. Arkadaşlık ortamı kurabiliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte birbirimize yardım ederek, güzel işler yapıyoruz. Böylesine anlamlı kursun açılmasından dolayı Başkanımıza ve hocamıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.