Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın başlattığı temizlik seferberliği ile ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülüyor. Aylardır süren çalışmalarla yıllardır kendi haline bırakılan bölgeler çöplerden arındırıldı. Çalışmalar, vatandaşlardan da tam not aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın "Şimdi Daha Temiz Şehitkamil" hedefiyle başlattığı temizlik seferberliği Şehitkamil, özlem duyduğu görünüme kavuştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince rutin devam eden çalışmalara ek olarak, ilçenin çöp toplama merkezi haline gelen yerleşim ve sanayi bölgelerinde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Gatem çöplerden arındırıldı

Çalışmalar kapsamında her hafta sanayi bölgelerinde temizlik çalışması yapılıyor. Kentin en işlek bölgeleri arasında yer alan araç ve yaya trafiğini yoğun olduğu GATEM bölgesinin eski halinden eser kalmadı. Özellikle gıda ürünleri ticaretinin yapıldığı bölge, belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yeni bir görünüm kazandı. Adeta dip-bucak temizlik yapılan GATEM çöplerden arındırıldı.

Sanayi bölgelerinde yıllardır biriken atıklar toplandı

Yıllardan beri kendi haline bırakılan Sanayi bölgelerinin de eski halinden eser kalmadı. Bölgede haftalardır süren çalışmalarla çöp veya etrafına bırakılan atıklar ekipler tarafından alınarak, dezenfekte ve hijyen çalışmaları yapıldı.

"El birliği ile Şehitkamil temiz bir ilçe olacak"

Başkan Umut Yılmaz, temizlik seferberliğinde en büyük paydaşlarının Şehitkamil halkı olduğunu söyledi. Belediye ekipleriyle birlikte gece gündüz gözetmeden Şehitkamil’i hak ettiği görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Biz bu durumdan şikayetçi değiliz. Yıllardır biriken çöpler var. Hemen hemen tüm bölgeleri temizledik. Ancak bu sadece belediye eliyle olacak iş değil. İnanıyorum ki hemşerilerimiz Şehitkamil’in pırıl pırıl görünümünü koruyacak ve daha dikkatli olacaktır" dedi.

"Şehitkamil hak ettiği görünüme kavuşacak"

Çalışmaların halen devam ettiğini bildiren Yılmaz, "Arkadaşlarımız her hafta bir bölgeyi temizlemeye devam ediyor. Son çöp kaldırılıncaya kadar da çalışmalarımız devam edecek. El birliğiyle Şehitkamil’imizi özlem duyduğu görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Yılmaz ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalar vatandaşların büyük takdirini kazandı. Vatandaşlar özellikle şehrin kalbi konumunda bulunan GATEM bölgesinde yıllardır bir çalışma yapılmadığını ifade ederek, özverili çalışmalarından dolayı Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.