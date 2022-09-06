Şehitkamil Belediyesi, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistan halkına insani yardım yolladı.

Şehitkamil Belediyesi, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistan halkına insani yardım yolladı.

Fadıloğlu, “Bu zor günlerde Pakistan’a destek olabilmek için AFAD Başkanlığımızca yardım kampanyası başlatıldı. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak bu yardım kampanyasına destek olma kararı aldık” dedi.

Türkiye, on milyonlarca insanın sel ve su taşkınlarından etkilenen Pakistan’a yardım elini uzatmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a yönelik başlattığı yardım kampanyasına bir katkı da Şehitkamil Belediyesi tarafından yapıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hazırlanan gıda paketleri, ‘Türk Halkının Kalbinden’ notuyla Pakistan’a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Gıda paketleri, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay’ı aracılığıyla Pakistan halkına teslim edilecek.

“Yardım kampanyasına destek olma kararı aldık”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Maalesef, dost ve kardeş ülke Pakistan, tarihinin en büyük doğal felaketini yaşıyor. Ülkenin yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı felakette binin üzerinde insan hayatını kaybetti. On milyonlarca insan sel ve taşkınlardan etkilendi. 1 milyonun üzerinde ev de hasar gördü. Bu zor günlerde Pakistan’a destek olabilmek için AFAD Başkanlığımızca yardım kampanyası başlatıldı. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak bu yardım kampanyasına destek olma kararı aldık. Hazırladığımız yardımlar yola çıktı. İnşallah, en kısa sürede yardımlar, Pakistanlı dostlarımızın ellerine ulaşacak” ifadelerini kullandı.