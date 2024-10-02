2024-2024 Eğitim-Öğretim yılı öncesi okul kantinlerinde denetimlerde bulunan Şehitkamil Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki tüm ilkokul ve ortaokul önlerinde giriş ve çıkış saatlerinde tedbiri elden bırakmadan adeta nöbet tutan zabıta ekipleri, hem asayiş hem de işletmeleri kontrol ederek, çocukların huzurlu bir ortamda eğitim görmelerine imkan sağlıyor. Uygulamadan memnun kalan öğrenciler ve aileleri Başkan Umut Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın öncelikli konuları arasında yer alan “temiz, güvenli ve sağlıklı okul” için belediye zabıta ekipleri yoğun bir mesai harcıyor. Başkan Yılmaz’ın talimatıyla okul çevreleri ve kantinler her gün sıkı bir şekilde denetleniyor.

Kantinlerde tebdir elden bırakılmıyor

Zabıta ekipleri, okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyerek, sağlığa uygunluğunu kontrol ediyor. Zabıta, işyeri açma-çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetimler gerçekleştiriyor.

Yol ve asayiş güvenliğini sağlıyor

Zabıta ekiplerinin okul önlerinde dikkat ettiği bir diğer konu, yol güvenliği ve asayiş. Okul etrafında karşılaştığı şüpheli vatandaşlar için kolluk birimleri ile iletişime geçen zabıta, yol güvenliğini de sağlıyor. Öğrencilerin cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeleri için trafikte yayalara yol verilmesi için yoğun mesai harcıyor.

“Denetimler devam edecek”

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirterek, eğitim-öğretim yılı boyunca denetimlere devam edeceklerini bildirdi. Yılmaz, “Okullar henüz açılmadan denetimlerimize başlamıştık. Okullarımız açıldı, çocuklarımızın okullara gitmeye başlamasıyla her gün düzenli olarak ilçemizin her bölgesinde tüm ilkokul ve ortaokullarımızda zabıta ekiplerimiz girişi-çıkış saatlerinde yol ve asayiş güvenliğini sağlıyor. Ders zilinin çalmasıyla da kantinlerde denetimlerde bulunuyor” dedi.

“Velilerimizin içi rahat olsun”

Okul önleri ve çevrelerinde gıda, yol ve asayiş güvenliği konusunda en ufak bir soruna dahi tahammül edemeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Tüm velilerimiz endişeli. Çocuklarını tek başına okuluna gönderemediği gibi çıkış saatlerinde de okul önünde bekliyor. Biz de anne ve babalarımızın bu haklı endişelerini bir nebze gidermek adına böyle bir uygulama başlattık. İnşallah uygulamamızı daha da yaygınlaştırarak, velilerimizin içini rahatlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Yılmaz ve ekibine teşekkür

Öte yandan Şehitkamil Belediyesi’nin bu uygulamasını takdirle karşılayan vatandaşlar, böylesine güvensiz bir ortamda bu uygulamanın yerinde olduğunu dile getirerek Başkan Umut Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.