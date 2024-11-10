Şehitkamil Belediyesi tarafından Diyarbakır’da vahşice katledilen Narin Güran adına Kuzeyşehir’de yapılan Narin Çocuk Parkı Başkan Umut Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Yılmaz, bu parkın sıradan bir park olmadığını belirterek, “Bu park, cehaletin, feodaliteye karşı özgürlüğün ve çağdaşlığın bir sembolüdür. Biz bu parkı bir sembol olarak buraya yaptık” dedi.

Gaziantep’in yeni yerleşim yerlerinden Kuzeyşehir, Umut Yılmaz yönetiminde ilk parkına kavuştu. Yıllardır parka hasret kalan bölge sakinleri Umut Yılmaz’ın Şehitkâmil Belediye Başkanı olarak göreve gelmesiyle hasretini sonlandırdı. Bölgeye kazandırılan ilk parka da Diyarbakır’da vahşice katledilen Narin Güran ismi verildi. Narin Çocuk Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, Şehitkâmil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, Araban İlçe Başkanı Osman Bilge, Karkamış İlçe Başkanı Metin Göğebakan, başkan yardımcıları, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

“Park yapmamıza izin vermediler”

Açılışta bir konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kent merkezinden oldukça uzak bir mesafede oluşturan Kuzeyşehir’e yıllardır bir parkın çok görüldüğünü belirterek, “Biz burada Şehitkamil Belediyesi olarak hiçbir şey yapmaya yetkili değiliz. Derken arazileri bulduk ve bu arazilerin üstünü kapattık. Dediler ki “Burada park yaptırmayız” ama gerekirse her gün burada olurum, bu çocuklara da parkı yaparım” dedim. Ben bu gücü Kuzeyşehir’den, Şehitkamil’den alıyorum. Bizlere bu gururu yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

“Narin’i hep hatırlayıp anacağız”

Narin Güran’ın cehaletin kurbanı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Cehalet eskiden de vardı. Ama hiç bu kadar cesaretli değildi. Narin çocuğumuz cehaletin kurbanı oldu. Biz bu parkı basit bir park olarak görmüyoruz. Bu park, cehaletin, feodaliteye karşı özgürlüğün ve çağdaşlığın bir sembolüdür. Biz bu parkı bir sembol olarak buraya yaptık. Bu parka gelen herkes Narin’i hatırlasın, ansın istiyoruz. Parkımız, tüm çocuklarımıza armağan olsun. Kentimize ve Şehitkâmil’imize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

“2. parkımızı da yapıyoruz”

Yılmaz, konuşmasında Kuzeyşehir’e bir park daha yapılacağını müjdeleyerek, “Bu parkı devamında yolun diğer tarafında bu parkın bir benzerini daha inşa ettik. Narin çocuğumuz adına toplamda 2 park inşa etmiş olduk. Oraya çok güzel çay bahçeleri açacağız. Ama bunlar bardağı 70-80 liraya satılan çay bahçeleri değil. İlk açtığımız çay bahçesinde çayın bardağını 4 liraya satıyoruz” diye konuştu.