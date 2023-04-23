Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek, KÜSGET Sanayi Bölgesi’nde geniş bir temizlik çalışması yaptı. Temizlik ve yıkama araçlarıyla çalışan ekipler, titiz bir çalışma yürüterek KÜSGET Sanayi Bölgesi’nin tamamını baştan aşağı temizledi.

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, KÜSGET Sanayi Bölgesi’ndeki tüm işyerlerinin bayram tatili dolayısıyla kapalı olmasını temizlik yaparak değerlendirdi.

Temizlik ve yıkama araçlarıyla çalışan ekipler, titiz bir çalışma yürüterek, KÜSGET Sanayi Bölgesi’nin tamamını baştan aşağı temizledi. Bunun yanı sıra çöp konteynırları da temizlenerek, boyandı ve dezenfekte edildi. Yürütülen çalışmalar, birçok esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.