Şehitkâmil Belediyesi, ilçe sakinlerini tarihi yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. Başkan Umut Yılmaz’ın başlattığı projeyle yetim anneleri de Karkamış Antik Kenti’ni gezdi. Unutulmaz bir gün yaşayan anneler, Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, hayata geçirdiği projelerle toplumun tüm kesimine dokunuyor. İhtiyaçlara cevap veren projeler hayata geçiren Yılmaz, vatandaşların büyük takdirini topluyor. Göreve başladığı günden beri onlarca proje hayata geçiren Yılmaz’ın en çok ilgi gören projelerinden Karkamış Antik Kenti turunun kapsamı da genişletildi.

Başkan Yılmaz, annelerin talebini geri çevirmedi

İlk olarak emeklilere yönelik olarak başlatılan projeye ilgi her geçen gün büyüyor. Tarihin derinliklerine yolculuk olarak nitelendirilen Karkamış Antik Kenti turu yetim annelerin de dikkatini çekti. Başkan Yılmaz’dan geziye katılmayı talep eden annelerin bu isteği karşılık buldu. Başkan Yılmaz’ın talimatıyla anneler ve çocukları merak ettikleri Karkamış’ta unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Tarihi yerinde gördüler

Önceki gün gerçekleşen ziyarette Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören anneler, çocuklarıyla birlikte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Karkamış Antik Kenti’ne gitti. Burada rehber öncülüğünde Antik Kenti ziyaret eden anneler, tarihini yerinde görme ve bilgi edinme şansı yakaladı.

Başkan Yılmaz’a teşekkür

Tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar uzanan ve Hitit, Asur ve Babil gibi medeniyetlerin izlerini taşıyan Karkamış Antik Kenti’nde farklı bir deneyim yaşadıklarını anlatan katılımcılar, Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Yanı başımızdaki tarihi bölgeyi yerinde görmek çok güzel ve farklı bir tecrübe oldu. Çocuklarımız da yerinde görüp yerinde öğrenme fırsatı yakaladı. Proje çok güzel. Başkanımız Umut Yılmaz da sağ olsun bizim talebimizi geri çevirmedi. Çok güzel bir gün geçirdik” ifadelerini kullandılar.