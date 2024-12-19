Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Antalyaspor karşılaşmasında 2 bin taraftara bilet hediye edeceklerini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü’ne desteğini sürdürüyor. Takıma sponsorluk desteği sağlayan Yılmaz, kırmızı siyahlıların evinde oynadığı maçlara da bilet desteği veriyor. Takımın, evinde oynadığı tüm karşılaşmalarda binlerce taraftara bilet hediye ederek tribünlerde taraftarın yer almasını sağlayan Yılmaz, hafta sonu oynanacak maçta da bu desteğini sürdürdü.

Yılmaz’dan taraftara davet

Yılmaz, son haftalarda taraftarın da desteğiyle alt sıralardan kurtulan kırmızı siyahlıların Antalyaspor’u konuk edeceği maçta 2 bin taraftara bilet hediye edeceklerini müjdeledi. Yılmaz, “Şehrimizin marka değeri Gaziantep FK, bu hafta Antalyaspor ile mücadele edecek. Her maç olduğu gibi bu karşılaşmada da takımımızın yanında olacağız. Başvuru yapan 2 bin taraftarımıza bilet hediye edeceğiz. Taraftarlarımız, başvurularını 21 Aralık Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında www.sehitkamil.bel.tr adresi üzerine yapabilecekler. Tüm taraftarlarımızı takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum” dedi.

Yılmaz, biletlerin kazananların Passolig hesaplarına yükleneceğini de sözlerine ekledi.