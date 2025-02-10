Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın başlattığı temizlik seferberliği ile kentin yoğun bölgeleri çöp ve kirden arındırılıyor. Haftasonu GATEM Bölgesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmalarıyla bölge yeni bir görünüm kazandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın göreve başlamasıyla ilçe genelinde başlayan temizlik seferberliği birçok bölgede devam ediyor. Özellikle, yaya ve araç trafiğinin yoğun bölgelerde devam eden çalışmalarla ilçenin adeta görünümü değişti. Son olarak kentin önemli ticaret merkezlerinden GATEM Bölgesi’nde temizlik çalışmaları yapıldı. Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede adeta dip bucak temizlik yapıldı. Çöp konteynerleri dezenfekte edilirken, çöp yığınları da toplandı.

"En güzel temizlik kirletmemek"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil’i hak ettiğini görünüme kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Kentin birçok noktasında temizlik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yılmaz, "GATEM ve çevresi insan yoğunluğunun en çok olduğu ticari bölgelerimizden biri. Kentimize yakışmayan bir görünüme sahipti ve bu da bizim için oldukça rahatsız ediciydi. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla bölgeyi 2 günde temizledik. Bizler Şehitkamil’imizi her alanda örnek bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ancak temizlik konusunu ancak halkımızla birlikte çözebiliriz. İnşallah hemşerilerimizle birlikte ’En güzel temizlik, kirletmemektir’ anlayışıyla hareket ederek, ilçemizi hak ettiği görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.