Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "erişilebilir park teması" ile Şehitkamil’de ilk engelsiz parkın yapımı için çalışmaların başladığını müjdeledi. Belkız Mahallesi’nde 8 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek parkla engelli çocuklar; giriş çıkışlardan, oyun alanlarına rahat bir şekilde oyun oynayıp, akranlarıyla sosyalleşme imkanına kavuşacak. Yılmaz, parkı mayıs ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın "Şimdi Daha Yeşil Şehitkamil" hedefiyle başlattığı çalışmalarla Şehitkamil, hasret duyduğu yeşil görünüme kavuşuyor. 11 aylık görev süresince kente 18 park kazandıran Yılmaz’ın talimatıyla şimdi de engelli bireylere yönelik ‘Engelsiz Park’ için çalışmalar başladı.

Engelli çocuklar için özel proje

Belkız Mahallesi’nde yapımına başlanan Şehitkamil’in ilk Engelsiz Parkı, 8 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. İçerisinde futbol sahası, engelli bireylere yönelik oyun alanları, dikim alanı, refleksoloji ve fizyoterapi alanları ile geniş yürüyüş yolları ve fitness alanlarının bulunduğu parkta, engelsiz çocuklar da faydalanabilecek.

"11 ayda 18 park"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yapımına başlanan proje ile engelleri ortadan kaldırdıklarını söyledi. Şehitkamil’de engelli çocukların akranlarıyla vakit geçirebileceği bir park olmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Bu basite alınacak bir konu değil. Toplumun tüm kesimleriyle birlikte güzeliz. Sadece 11 ayda ilçemizde kimisinde yenileme çalışması olmak üzere 18 ayrı park kazandırdık. Bu bizim için yeterli değil. Halen park olmayan ya terk edilmiş parklar var" dedi.

"Her detay düşünüldü"

Yılmaz, Şehitkamil’de bir ilk olma özelliği taşıyan Engelsiz Park için aylardır Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin proje üzerinde çalıştığını belirterek, "Bu parkın projesini ortaya çıkarırken, engelli çocukların gözünden baktık. Onların fikirleriyle bu proje ortaya çıktı. Çok da güzel oldu. Yürüyüş yollarından, oyun alanlarına, dikim alanlarından fizyoterapi alanlarına kadar her bir detay düşünüldü. Sadece çocuklarımız değil, büyüklerimiz de parkımızda zaman geçirebilecek" diye konuştu.

"Bu parkta engel yok"

Engelsiz parkta engelli çocukların akranlarıyla da sosyalleşme imkanı bulabileceklerini anlatan Yılmaz, "Bu parkın en güzel tarafı da hiç şüphesiz tüm vatandaşlarımızın kullanıma açık olmasıdır. Çocuklarımız engel tanımadan bir arada hem birlikte zaman geçirecek hem de birlikte oyunlar oynayacak. Ayrıca 50 araçlık otoparkla hem engelli vatandaşlarımızın hem de bölgede yaşayan vatandaşlarımızın park sorununu da ortadan kaldıracağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.