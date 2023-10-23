Şehitkamil Belediyesi, bozulan ve tahrip olan yolları asfalt çalışmalarıyla yenilemeyi sürdürüyor. Atatürk Mahallesi’nde hummalı bir çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmasının yanı sıra kaldırım düzenlemesi de yaptı.

Şehitkamil Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelinde bozulan ve tahrip olan yollarda asfalt çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Son olarak Atatürk Mahallesi’nde asfalt çalışması gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tahrip olan yolları onardı. Mahallenin birçok cadde ve sokaklarında asfalt yenileme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra yayalar için de kaldırım düzenlemesi yapılıyor.

“Mahalle sakinlerimiz kışı sorunsuz bir şekilde atlatacaklar”

Yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Atatürk Mahalle Muhtarı Fatma Burçin Uçar, “Malumunuz kış ayları yaklaşmakta. Mahallemizde de asfalt sorunlarımız vardı. Talebimiz üzerine Şehitkamil Belediyemizde sağ olsun ekiplerini en kısa sürede göndererek, çalışmaları başlattı. Şu anda çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun yanında kaldırım düzenleme çalışmaları da yapılıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte, mahalle sakinlerimiz kışı sorunsuz bir şekilde atlatacaklar. Yapılan çalışmalardan dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların da devamını diliyorum” şeklinde konuştu.