Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ağaçlı Boyno Mahallesinde kilitli parke taşı çalışması yapan Şehitkamil Belediyesi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kırsal Mahallelerin yollarını baştan aşağı kilit taşıyla yenileyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ağaçlı Boyno Mahallesi’nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını kilit parke taşı ile mefruşata devam ediyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri, bozuk yollardan kurtulacak. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet ulaştırılmaya çalışılıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından her türlü hizmetin mahallelerine geldiğini ifade eden Ağaçlı Boyno Mahalle Muhtarı Yıldırım Boyno, “Ben öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na mahallemize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü hizmet ulaştırılmaya çalışılıyor. Daha önce Belediyemiz tarafından mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan taziye evimiz yapıldı ve hizmete sunuldu. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ihtiyaç durumunda taziye evinden en iyi şekilde yararlanıyor. Şuan ise mahallemizin belirli sokak ve caddelerinde kilitli parke taşına ihtiyaç vardı. Durumu Başkanımıza ilettiğimiz andan itibaren sağ olsun Başkanımız hemen çalışmaları başlattı ve şuan çalışmalar devam ediyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde de tamamlanarak, bütün yollarımız kilitli parke taşı ile döşenecek. Vatandaşlarımız yaz aylarında toz topraktan, kış aylarında ise çamurlu yollardan kurtulmuş olacak. Ben bir kez daha Başkanımıza ve ekibine mahallemize yaptıkları her türlü hizmetten dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.