Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi tarafından Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen yerler arasındaki İslahiye ilçesindeki çadır kentlerde kalan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanırken, depremzede çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor.

Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi tarafından Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen yerler arasındaki İslahiye ilçesindeki çadır kentlerde kalan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanırken, depremzede çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor.

Şehitkamil Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerden etkilenen ve çok sayıda evin kullanılmaz hale geldiği İslahiye ilçesinde kurulan çadır kentlerde kalan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Çadır kentlerde yaşamlarını devam ettiren vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerini arttırarak devam ettiren Şehitkamil Belediyesi, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek çocukların depremin olumsuz etkilediği duygulardan uzaklaşmaları için çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor. Bebeklere, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik; bebek maması, bebek bezi, emzik, biberon, ıslak mendil, hasta bezi, süt, hijyen paketi, battaniye, gıda, kıyafet ve ayakkabı gibi birçok ürünü vatandaşa teslim eden görevliler, vatandaşa moral verecek sohbetler de gerçekleştiriyor.

Uzman eğitmenler nezaretinde çocuklara yönelik düzenlenen geleneksel çocuk oyunları ve sportif etkinlikler, keyifli anlara sahne oldu. Etkinliklere verilen aralarda çocuklarla sık sık sohbet eden eğitmenler, çocukları mutlu edecek çeşitli hediyelerle de gülümsemelerine ortak oldu.