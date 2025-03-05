Şehitkamil Belediyesi tarafından 5 farklı bölgede kurulan iftar çadırı, her gün binlerce kişiye hizmet ediyor. Vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Başkan Umut Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca halkımızla daha dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın talimatıyla, ilçenin 5 farklı bölgesinde iftar çadırları kuruldu. Ramazan ayı boyunca Gaziantep halkına hizmet verecek çadırlara ilk 4 günde binlerce kişiyi ağırladı. Başkan Yılmaz, Ramazan ayında hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmesini istemediklerini söyledi.

Yılmaz, 5 farklı bölgede iftar çadırı kurduklarını belirterek, Günler öncesinden başlayan hazırlıklarımızla "Kuzeyşehir 186 Nolu Taziye Evi, Belkız Mahallesi’nde Biruni Sosyal Tesisi, Umut Mahallesi’nde 170 Nolu Taziye Evi yanı, Karşıyaka’da 190 Nolu Taziye Evi yanı ve Üniversite Kent Lokantası’nda her akşam orucunu açmak isteyen vatandaşlarımıza yemek ikramında bulunuyoruz" dedi.

"Daha çok dayanışma içerisinde olacağız"

Şehitkamil’de Ramazan ayında da halkın yanında olacaklarını belirten Yılmaz, "Birlik ve beraberliğe en çok bugünlerde ihtiyaç var. Maalesef sosyal ve ekonomik olarak zorlu bir dönemin içerisindeyiz. Beraber atlatacağımıza da yürekten inanıyorum. Halkımızla sürekli dayanışma içerisinde olarak, güzel günlere doğru yol alacağız" diye konuştu.