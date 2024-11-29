Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, esnaf gezisi sırasında bir erkek kuaförünün havlu ve önlük isteğini geri çevirmedi. Yılmaz’ın talimatıyla Şehitkamil genelindeki tüm erkek kuaförlerine havlu ve önlük hediye edildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bir kez daha gönülleri fethetti. Göreve başladığı günden beri toplumun tüm kesimlerine yönelik projeler hayata geçiren Yılmaz, bu kez de erkek kuaförlerinin gönlünü kazandı.

Tüm kuaförlere önlük ve havlular teslim edildi

Her gün mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği erkek kuaföründe sürpriz bir istekle karşılaştı. Önlük ve havlu isteyen kuaförün talebine Yılmaz, kayıtsız kalmadı. Ziyaretten kısa süre sonra Yılmaz’ın talimatıyla gerekli adımlar atıldı. Belediye ekiplerince, Şehitkamil genelinde faaliyet gösteren tüm kuaförlere önlük ve havlu dağıtıldı.

“Halkımız mutluysa biz mutlu oluruz”

Şehitkamil’de artık hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini istediklerini söyleyen Yılmaz, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirtti. Şehitkamil’de kuaförlerin yıllardır görmezden gelindiğini aktaran Yılmaz, “Tesadüfen bir berbere selam vermek için girdik, bin ah işittik. Esnafımız, yalnız bırakıldıklarını ifade ettikten sonra önlük ve havlu talebinde bulundu. Biz de bunu kulak arkası edemezdik. Çünkü bu ilçede insanlar yıllarca hayatına terk edildi ve unutuldu. Bir nebze mutsuzluklarını gidermek adına böyle bir uygulama başlattık. Halkımız mutlu olduğu sürece bizler de mutlu oluyoruz. Şehitkamil’imizdeki tüm kuaförlere önlük ve havlularımızı dağıttık. Bu projelerimizin devamı da gelecek” dedi.

Yıllardır böyle bir şeyle karşılaşmadık

Başkan Umut Yılmaz’a hediyeleri için teşekkür eden kuaförler, yıllardır hiç böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını dile getirdi. Artan maliyetleri karşısında ihtiyaç duydukları alanda destek gördüklerini belirterek, Yılmaz ve ekibine teşekkür ettiler.