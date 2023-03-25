Şehitkamil Belediyesi tarafından mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran tüm öğrencilere, 4 bin TL nakdi destek verildi.

Paraların hesaplara yatırıldığı bilgisini paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Üreten bir şehir olarak, ihracatta ön sıralarda bir şehir olarak öğrencilerimiz, öğrencilik hayatından sonra iş gücü piyasasına katılacaklar. Bizim buradaki asıl amacımız, özellikle üreten bir şehir olarak Gaziantep’te, meslek liselerinden yetişen çocuklarımızın iş gücü piyasasına nitelikli bireyler olarak katılması” dedi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında imzalanan protokol oluşumunda Şehitkamil’de bulunan mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine yönelik verilen nakdi kırtasiye desteğinin ikinci taksiti öğrenciler adına tanımlı hesaplara yatırıldı. Şehitkamil’de 25 mesleki ve teknik lise bulunduğu bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bu mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran ve eğitime devam eden tüm öğrencilerin bu imkandan yararlandığını kaydetti. Başkan Fadıloğlu, birinci dönem bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, ikinci dönem bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, toplam 4 bin TL değerinde kırtasiye malzemesi desteğini nakdi olarak yaptıklarını söyledi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören tüm öğrencilerin; eğitim, bilim, sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlara katılım oranının artmasına yönelik çalışmaların da arttırılarak devam edeceğini ifade etti.

"Amacımız, çocuklarımızın iş gücü piyasasına katılması"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gaziantep Valiliğimiz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran tüm 9. sınıf öğrencilerimize bir taahhüdümüz vardı. İkinci dönem ile ilgili de vermiş olduğumuz taahhütler öğrencilerimizin velilerinin hesaplarına geçirildi. Bizim buradaki asıl amacımız, özellikle üreten bir şehir olarak Gaziantep’te, meslek liselerinden yetişen çocuklarımızın iş gücü piyasasına nitelikli bireyler olarak katılması. Bu konuda öğrencilerimizin ulaşımlarına destek olabilmek, eğitimlerine destek olabilmek adına söz vermiş olduğumuz 4 bin TL, velilerimizin hesabına yatırıldı. Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin. Tabii buradan öğrencilerimize söylemek istediğim başka bir şey var. Lütfen yalnızca derslerin teorik noktalarına takılıp kalmasınlar, mutlak suretle stajlarında bu işi severek yapmaya çalışsınlar. Bizim genç nüfusun bu noktadaki çalışmalarına ihtiyacımız var. Üreten bir şehir olarak, ihracatta ön sıralarda bir şehir olarak öğrencilerimiz, öğrencilik hayatından sonra iş gücü piyasasına katılacaklar. Hem ülkemizi hem de şehrimizi inşallah ileri noktalara getirecekler. Ben güle güle harcamalarını diliyorum. Allah, bereketini arttırsın” ifadelerini kullandı.