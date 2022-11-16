Vali Gül: “Allah, başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu’ndan razı olsun”

Vali Gül: “Allah, başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu’ndan razı olsun”

-Fadıloğlu: “şehrimiz, üreten bir şehir”

Mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine yönelik nakdi destek protokolünde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Meslek liselerine olan talebin artması gerekiyor. Allah, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’ndan razı olsun Bu yıl Şehitkamil’de meslek liselerini tercih eden herkese birinci dönem 2 bin TL, ikinci dönemde 2 bin TL olmak üzere 4 bin TL nakdi kırtasiye desteği veriyor” dedi.

Öğrencilere sağladığı imkanlara bir yenisini ekleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Şehitkamil’de bulunan mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine nakdi destek verecek. Protokol çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından 9. sınıf öğrencilerine 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 1. döneminde bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, 2. döneminde bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin TL, toplam 4 bin TL değerinde kırtasiye malzemesi desteği nakdi olarak yapılacak.

Protokol çerçevesinde ayrıca Şehitkamil Belediyesi tarafından mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören tüm öğrencilerin; eğitim, bilim, sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlara katılım oranının artmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Altın bileziğe sahip olması adına

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, şunları söyledi:

“Şehitkamil ilçemizin yaklaşık 1 milyon nüfusu var. Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi, Şehitkamil ilçemizde. Çok güzel meslek liseleri yapıldı. Kampus şeklinde meslek liselerimiz var. Meslek liselerinin içinin doldurulması, sanayide aranan elemanların temin edilmesi, eskilerin tabiriyle herkesi meslek sahibi yapıp, altın bileziğe sahip olması adına, bunları piyasaya aktarabilmek adına meslek liselerine olan talebin artması gerekiyor. Allah, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’ndan razı olsun. Bu yıl Şehitkamil’de meslek liselerini tercih eden herkese birinci dönem 2 bin TL, ikinci dönemde 2 bin TL olmak üzere 4 bin TL kırtasiye desteği veriyor. Tabii bunu nakit olarak veriyor. Dolayısıyla da bu para yaklaşık 8 bin civarındaki öğrenciye verilen 32 milyon TL, doğrudan öğrencinin cebine giren ve onun eğitim ihtiyaçlarına harcanacak bir para. Bununla birlikte de meslek liselerimize olan talep çok çok arttı ve şu anda yüzde 90’lara gelmiş oldu. Başta Rıdvan Başkanımız, ekibi, Milli Eğitim Müdürümüz ve vesile olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Mesleki eğitimi ön plana çıkarabilmek adına

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Şehrimize bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce bahsettiğimiz gibi başka bir protokolü imzalarken, Sayın Valimizin huzurunda bahsetmiştik. Mesleki eğitimi ön plana çıkarabilmek adına meslek lisesinin 9. sınıfına kayıt yaptıran çocuklarımıza kırtasiye desteği verebilmek yönünden bir talebimiz olmuştu. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sayesinde listenin tamamını aldık. 8 bin 100’e yakın öğrencimiz var. Şu andaki müracaat edenlerin tamamının hazırlıkları tamamlandı, velilerine teslim edilecek. Mesleki faaliyetlerin daha da fazla yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü şehrimiz, üreten bir şehir, ara eleman meselesinde sıkıntı çekiyoruz. Bunları cazip kılabilmek adına ve burada rağbeti arttırabilmek adına böyle bir çalışma içerisine girdik. Vermiş oldukları desteklerden dolayı tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin desteğiyle milli eğitime olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir.”

Hedefimiz yüzde 100 doluluk oranı

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, şu sözleri kullandı:

“Çok hayırlı bir protokol ile yine karşınızdayız. Sayın Valimizin, mesleki eğitim merkezleri ve meslek liseleriyle ilgili şehrimizde çok ciddi bir gündemi var. Sayın Valimizin destekleriyle biz mesleki eğitim merkezlerinde Türkiye’de birinciyiz şu anda. Meslek liselerinde de hedefimiz yüzde 100 doluluk oranı. Şu anda yüzde 90’lara geldik. Tabii burada hem Sayın Valimizin destekleri hem de belediyelerimizin bugün de özellikle Şehitkamil Belediyemizin, 9. sınıflara özellikle birinci dönem 2 bin TL, ikinci dönem 2 bin TL, toplamda 4 bin TL olmak üzere çok ciddi bir desteği var. Bu tür destekler, teşvikler meslek liselerini hakikaten cazip hale getiriyor. Ben destekleri için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Liderliği için de Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum.”