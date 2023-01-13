Şehitkamil Belediyesi bünyesinde ilçe genelinde bulunan kütüphanelerden son bir yıl içerisinde 48 bin 315 öğrenci faydalandı. Tüm imkanların ücretsiz sunulduğu kütüphaneleri, her yaş grubundan öğrenci kullandı.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde ilçe genelinde bulunan kütüphanelerden son bir yıl içerisinde 48 bin 315 öğrenci faydalandı. Tüm imkanların ücretsiz sunulduğu kütüphaneleri, her yaş grubundan öğrenci kullandı.

‘Okumak Geleceği Aydınlatır’ sloganıyla ilçenin farklı noktalarına inşa ettiği kütüphanelerde nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin akademik başarılarına katkı sunan Şehitkamil Belediyesi, bu alandaki yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Öğrenciler, kütüphanelerden üyelik sistemiyle faydalanıyor. Öğrencilerin; ders çalışmaları, ödevlerini ve araştırmalarını yapmaları için kütüphanede kendilerine branş öğretmenleri tarafından destek de veriliyor. Öğrenciler, güvenli internet ortamında ders çalışma ve ödev yapma imkanı buluyorlar. Öğrencilerin, fiziki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek adına kütüphaneler içerisinde satranç, masa tenisi gibi sportif ve ödüllü bilgi yarışmaları gibi sosyal etkinlikler de gerçekleştiriliyor. İlkokuldan üniversite çağına kadar her yaştan öğrencinin akademik çalışmalar dışında, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavlara Şehitkamil Belediyesine ait kütüphanelerde hazırlanan öğrenciler, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyor. Şehitkamil Belediyesine ait 26 kütüphaneden son 1 yılda 48 bin 315 öğrenci yararlandı. 26 kütüphanede bulunan 62 bin 335 kitaptan faydalanan öğrenciler, bilgisayar donanımlı internet sınıflarında da araştırma yaptılar.