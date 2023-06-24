İlçe genelinde belirlenen kurban satış ve kesim yerleri bilgisini paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı’na yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin, “Kurban Bayramı ile ilgili olarak tüm ekip arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Vatandaşımızın kurban ibadetini hem hijyenik şartlarda hem de daha huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri adına tüm ekip arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı öncesi tüm ön hazırlıkları tamamlayan Şehitkamil Belediyesi, kurban kesim ibadetinin hijyenik bir ortamda huzurla yerine getirilmesi için hizmetlerini devam ettirecek. Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi’nde hizmet sunan esnafını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisinde belirlenen kurban satış ve kesim yerleriyle ilgili de açıklamada bulundu.

Kurban satış noktaları

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kurban satış yeri olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi 1 Nolu Cadde üzerindeki M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi yanını, 29 Ekim Mahallesi 1 Nolu Cadde 141 Nolu Sosyal Tesis karşısı ile Belkıs Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı olarak belirlediklerini duyurdu.

Küçükbaş kesim noktaları

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, küçükbaş kesim yeri olarak; Değirmiçem Pazar Yeri, Emek Pazar Yeri, Çıksorut Pazar Yeri, İncilikaya Pazar Yeri, Fıstıklık Pazar Yeri, Gazikent 2 Pazar Yeri’ni belirlediklerini aktardı.

Büyükbaş kesim noktaları

Başkan Fadıloğlu, küçükbaş-büyükbaş kesim yeri olarak da Basra Pazar Yeri, Gazikent 1 Pazar Yeri, Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Kuzeyşehir Pazar Yeri, Beykent 1 Pazar Yeri, Beykent 2 Pazar Yeri ile Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi alanlarını belirlediklerini ifade etti.

Tüm ekip arkadaşlarımız çalışıyor

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Allah’a şükrediyoruz. Yeni bir Kurban Bayramı’nı hep birlikte idrak edeceğiz. Geleceğe, ümitle bakacağız. Bu Kurban Bayramı ile ilgili olarak da tüm ekip arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Vatandaşımızın kurban ibadetini hem hijyenik şartlarda hem de daha huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri adına tüm ekip arkadaşlarımız çalışıyor. Normal şartlarda yıl boyu vatandaşlarımıza, hijyen şartları altında kurban işlemlerini gerçekleştirebilmek adına şu anda içerisindeki bulunduğumuz alan olan Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi’nde hizmet veriliyor. Kurban Bayramı’nda, bizim mevcut kapalı pazar yerlerimizin hepsinin altında kurban kesim yerlerimiz hizmet verecek. Milletin imkanları, millete hizmet ediyor. Bu felsefeyle hareket ederek inşallah bu Kurban Bayramı’nda hem tüm pazar yerlerimizin altında hem de Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi’nde vatandaşlarımızın ibadetini yerine getirmesine katkı sağlamış olacağız. Ben, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum" diye konuştu.