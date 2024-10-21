Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Hanımlar Lokali’nde açılan resim, mefruşat ve pastacılık kurslarına katılım sağlayan kadınlar hobilerini geliştirirken, yeteneklerini profesyonel bir düzeye taşıma fırsatı buluyor.

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali, kadınlara yönelik sunduğu resim, mefruşat ve pastacılık kurslarıyla büyük ilgi gördü. Her yaş grubundan kadının katılım gösterdiği kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülüyor. 3 farklı alanda sunulan kurslara yaklaşık 400 kadın katılıyor ve her bir katılımcı, kurslarda edindiği bilgileri günlük hayatında uygulama fırsatı yakalıyor.

Resim kursu ile sanatsal yolculuk başlıyor

Resim kursunda katılımcılar, temel tekniklerden başlayarak, çeşitli malzemelerin ve yöntemlerin nasıl kullanıldığını öğrenerek, sanatsal becerilerini geliştiriyorlar. Pastacılık pasta yapımı ve süslemesi üzerine eğitimler verilirken, katılımcılar aynı zamanda hijyen ve sunum konularında da bilgi sahibi oluyorlar. Ev dekorasyonuna meraklı kadınların tercih ettiği mefruşat kursunda da el becerileri ön plana çıkıyor. Kumaş seçimi, dikiş teknikleri ve estetik detayların işlendiği bu kurs, kadınların kendi ev dekorasyonlarında fark oluşturmalarına imkan sağlıyor.