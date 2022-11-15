Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Şehitkamil DENEYAP Proje Şenliği’nde öğrenciler, geliştirdikleri 20 projeyi sergilendi. Büyük ilgi gören şenlikte icatlarını sergileyen öğrenciler, sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Şehitkamil DENEYAP Proje Şenliği’nde öğrenciler, geliştirdikleri 20 projeyi sergilendi. Büyük ilgi gören şenlikte icatlarını sergileyen öğrenciler, sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Öğrencilerin bilime ilgilerini arttırmak, sevdirmek ve farkındalık oluşturmak adına etkinlikler düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, son olarak Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde, çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği Bilim Şehitkamil DENEYAP Proje Şenliği’ni gerçekleştirdi. Şehitkamil’deki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Bölümü’nde eğitim gören 80 öğrenci, 12 hafta süren ‘İleri Robotik ve Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi’ modüllerinin eğitimlerini tamamladılar. Öğrenciler, aldıkları eğitimlerin ardından 20 proje geliştirdiler. İleri robotik ders modülünde tüm eğitimleri alan öğrenciler, 5 eksende hareket kabiliyeti olan robotik kol yaptılar ve kodladılar. Nanoteknoloji ve malzeme bilimi dersi eğitim modülünde eğitimleri alan aynı öğrenciler, bu modülde ise ‘Küresel Boyutta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ çerçevesinde 2030 yılda dünyanın karşı karşıya kalacağı sorunlara karşın çözümler geliştirdi.

Şenliğe katılan ve tüm projeleri detaylı bir şekilde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, öğrencileri tebrik etti ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

"Öğrencilerimiz çok güzel projeler geliştirdi"

Şenlikle ilgili konuşan Bilim Şehitkamil eğitmenlerinden Turan Yaman, “Bugün, Bilim Şehitkamil DENEYAP Proje Şenliği etkinliğini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, 12 haftalık ‘İleri Robotik ve Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi’ eğitiminden sonra projeler geliştirdiler ve projelerini burada sundular. Buradaki temel maksadımız, 2030 yılındaki ‘Küresel Boyutta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ çerçevesinde dünyanın karşı karşıya kalacağı sorunlara öğrencilerimizin birtakım projeler geliştirmeleri, insanların hayatlarını kolaylaştıracak imkan ve olanak sunmalarıdır. Bu konuda da öğrencilerimiz çok güzel projeler geliştirdiler. Bu projelerin içerisindeki en başarılı projeleri TEKNOFEST’e taşıyacağız. Ben, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun sağlamış olduğu imkanlar sayesinde bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum, şükranlarımı ifade ediyorum” açıklamasını yaptı.

"Kod yazma becerilerimizi geliştirdik"

Şenliğe ve geliştirilen projeye ilişkin açıklamada bulunan Sam Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Hayrunnisa Poyraz, “Biz, bu projemizde enerji tasarrufu yaparak kendi kendine çalışan bir robot kol yapmayı umut ettik. Kod yazma becerilerimizi geliştirdik. Bize bu imkanları sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için şenlik düzenledikleri, bize bu ortamı yaşattıkları, bize bu kadar değer verdikleri için minnet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz demeden çalışabilecek"

Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Musap Demiray ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

“Projeyi tasarlamamızdaki amacımız, Endüstri 4.0’da (Dördüncü Endüstri Devrimi) karanlık ortamda ışığa ihtiyaç duymadan fabrikalarda çalışabilen robotlar yapmaktı. Bu sayede ürettiğimiz robotlar gece-gündüz demeden; yemek, içmek, mola gibi aralar vermeden çalışabilecek. İnsan enerjisine gerek kalmadan sadece elektrik ile çalışabilmektedir. Şenlik çok iyi geçiyor. Beğendim, ortam da çok güzel. Her şey için çok teşekkürler.”