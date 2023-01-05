13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılı sonuçların ardından Milli Takım sporcusu olmayı başaran Buğlem Koyuncu ile Talha Akdağ, katkılarından ötürü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiler.

13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılı sonuçların ardından Milli Takım sporcusu olmayı başaran Buğlem Koyuncu ile Talha Akdağ, katkılarından ötürü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiler.

Henüz 4 yaşındayken badminton branşına ilgi gösteren Buğlem Koyuncu, babasını rol model alarak çok önemli bir başarı elde etti. Şehitkamil Belediyesi Badminton Antrenörü Ziya Koyuncu, kızının ilgisine duyarsız kalmadı ve Buğlem’in gelişimine destek oldu. Başarı hikayesinin nasıl başladığını ve nasıl fedakarlıklar yaparak bugünlere geldiğini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaşan Buğlem Koyuncu, günde çift antrenman yapmayı ve disiplini elden bırakmadan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 55 şehirden, 371 spor kulübünün bin 100 sporcusunun katılımıyla organize edilen 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda takım arkadaşı Talha Akdağ ile birlikte karışık çift kategorisinde sıralamada ilk 8’e girerek Milli Takım’a seçilmeye hak kazandığını ifade eden Buğlem Koyuncu, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na; tesis imkanı, antrenör ve malzeme desteği dolayısıyla teşekkür etti. Elde edilen başarıdan duyduğu gururu dile getiren Başkan Fadıloğlu, Buğlem ve Talha’ya başarı diledi. Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü’nün badminton branşında bugüne kadar Milli Takım kadrosuna 8 sporcu kazandırdıklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sürdürülebilir başarı politikalarından taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Emek verilince neler olacağını hep birlikte görüyoruz"

Ziyaret sonunda değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle hocamızın şahında tüm spor hocalarımızı kutluyorum. Gerçekten Şehitkamil Belediyesi olarak spora verilen destek noktasında bir hedefe koşuyoruz. Burada amacımız, milli sporcular yetiştirmek. Çok şükür Milli Takım sporcularımızın sayısının artıyor olmasını görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün Buğlem ve Talha ile birlikteyiz. Şu anda sadece badminton da 8 sporcumuz Milli Takım’a gitmeye hak kazandı. Tabii bu durduk, oturduk yerde olmuyor; emekle oluyor. Hocamızın başarısının göstergesini hepimiz hep birlikte yaşıyoruz. Buğlem’in ayrı bir hikayesi var. Antrenörümüzün, kızı. 4 yaşında bu spor ile tanışıp, babasıyla gidip gelirken, yavaş yavaş adapte olup, 4 yaşından yetişen ve hemen Milli Takım’a giden en genç sporcularımızdan birisi oluyor. İnşallah başarılarının devamını diliyoruz. Bu konuda emek verilince neler olacağını hep birlikte görüyoruz. Ben, Talha ve Buğlem’i kutluyorum. İnşallah Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyururlar, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirirler, İstiklal Marşımızı okuttururlar, biz de onlarla gurur duyarız. Tabii sportif başarıları kadar akademik başarıları da bizim için önemli. Derslerinde de başarılı ve istikrarlı bir şekilde ilerliyorlar. Sporun faydasını da orada görüyorlar. Ben, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Bu duygu gerçekten anlatılmaz yaşanır"

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediyesi Badminton Antrenörü Ziya Koyuncu, “Bu yıl katıldığımız 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda 2 çocuğumuz ilk 8’e girme başarısı gösterdiler. Sporcularımızı, Milli Takım’a kazandırdık. 2 çocuğumuzla birlikte 8 sporcumuz, Milli Takım sporcusu oldu. Ben, bu konuda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii benim için ayrı bir gurur kaynağı da kızımın da bu şampiyonada yer alması ve Milli Takım’a seçilmesi beni çok mutlu etti. Gerçekten çok farklı bir duygu içerisindeyim. Bu duygu gerçekten anlatılmaz, yaşanır” diye konuştu.

"Mili takıma seçildim ve çok mutluyum"

Buğlem Koyuncu, “Ankara’da düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda ilk 8’e girerek, ilk önce şehrimi temsil ettim. Bunun sonucunda da Milli Takım’a seçildim ve çok mutluyum. Bende babam gibi bu spora hizmet ederek, daha ileri noktalara götürmeye gayret göstereceğim. İnşallah, Milli Takım forması ile de ülkemi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil edeceğim. Bizlere hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Talha Akdağ, “13 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda ilk 8’e girerek, Milli Takım’a seçildim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah hedeflerime ulaşacağıma inanıyorum. Bana her zaman destek veren hocalarımıza ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.