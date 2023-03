Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte Ramazan Ayı dolayısıyla yapılan gıda ve hijyen paketi desteği faaliyetlerine katıldı. Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Duran, afetzedelerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Yaşanan deprem afetinin hemen ardından sık sık kırsal bölgede bulunan mahalleleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Karakesek Mahallesi’nde Ramazan Ayı münasebetiyle sahur ve iftar öğünleri için yapılan gıda desteğinin yanı sıra yapılan hijyen paketi desteği programına katıldılar. Bugüne kadar, barınma, ısınma, beslenme, hijyen gibi temel ihtiyaçların yanında birçok konuda verilen hizmetlere bir yenisini ekleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Kaymakam Abdül Kadir Duran, seferber edilen imkanların arttırılarak devam edeceğini ifade ettiler.

İlk günden bu yana afetzedelerin her türlü maddi ve manevi ihtiyacını karşılamak için gece-gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Başkan Fadıloğlu, yaraları hep birlikte saracaklarını söyledi. Çocuklarla ve yaşlılarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Duran, ellerinden gelenin en iyisini yaparak; birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaraları hep birlikte saracaklarını vurguladılar.

“İhtiyaç hasıl olursa yine vatandaşımızın yanında olacağız”

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Mübarek Ramazan Ayı’nı karşılıyoruz. Yarın itibariyle Ramazan ayı başlıyor. Deprem anından sonra Sayın Kaymakamımız ve Jandarma Komutanımız ile birlikte Karakesek Mahallemize ziyarete gelmiştik. İlk andan itibaren neler yapılabilir, bunun uğraşı içerisindeyiz. Tabii çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiğimiz için hizmetleri kademeli olarak sağlıyoruz. İlk önce vatandaşımızın çadır ihtiyacının karşılanması gerekiyordu. Şimdiki safhada sağ olsun Sayın Kaymakamımız konteyner konusunu yakından takip ediyor. Ramazan Ayı münasebetiyle Şehitkamil Belediyesi olarak her sene yapmış olduğumuz yardım paketlerini bu yıl hiçbir ayrım yapmadan depremden etkilenen tüm mahallelerimizde her haneye verecek şekilde bir organizasyon kurduk. Bugün sağ olsun Sayın Kaymakamımız, Jandarma Komutanımız ve Muhtarımız ile birlikte her eve gıda paketi, hijyen paketi aylık ihtiyaçları karşılayacak şekilde verildi. Ramazan Ayı’nın ortasında yeniden ihtiyaç hasıl olursa yine vatandaşımızın yanında olacağız. Allah, devletimize zeval vermesin. Milletimizin vermiş olduğu destekle bu hizmetleri devam ettireceğiz. Ramazan Ayı’nın bereketinden, feyzinden yararlanmayı da Rabbim nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Ziyaret sonunda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Bugün, Belediye Başkanımızla birlikte Karakesek Mahallemize tekrar ziyarete gedik. Depremden bu yana mahallemize bu 4. gelişimiz. Öncelikle vatandaşlarımızın ilk etapta çadır ihtiyaçların, barınma ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştık. Şimdi bugün de Ramazan’ın başlamasıyla birlikte Başkanımızla birlikte mahalle sakinlerimiz ile sohbet ettik. Sağ olsun Belediye Başkanımız gıda paketleri, hijyen kolileri ayarladı. Bütün vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu konuda Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, sahada enkaz kaldırma işlemlerini de devam ettiriyor. Şu anda bulunduğumuz mekandan gözlemlediğim kadarıyla en az 7 veya 8 kamyon enkaz yüklü bir şekilde molozların döküleceği alana taşıma işlemlerini yapıyor. Diğer taraftan da mahallemizin imarı için de enkazların kaldırılmasına gayret sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah, konteyner getirip mahallemizde kurmaya başlayacağız. Daha sonraki süreçte de vatandaşlarımızın kalıcı konutlarını yapıp, kendilerine teslim edeceğiz. Ben mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Ayı’nı yürekten kutluyorum. Rabbim, inşallah bu milleti bu ve benzeri musibetlerden korusun diye dua ediyorum. İnşallah Rabbim, bir daha böyle benzeri afetleri bizlere yaşatmasın” şeklinde konuştu.

“Yürekten teşekkür ediyorum”

Karakesek Mahalle Muhtarı İsrafil Erkaç ise, “Ben, öncelikle deprem gününden beri bizleri yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Mahallemizin her türlü sorunlarıyla ilgilenmeye gayret gösteriyorlar. Bugün de sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından Ramazan Ayı nedeniyle gıda paketleri vatandaşlarımıza dağıtıldı. Bu konuda Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Devletimiz yok diyorlar, işte sizlerin de gördüğü üzere devletimiz buradadır. Bunu bütün dünya görsün, devletimiz buradadır” ifadelerini kullandı.