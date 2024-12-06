Şehitkamil Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı’nın 2. birleşimi Başkan Vekili Süleyman Türkmen başkanlığında gerçekleşti. Komisyona sevk edilen 12 maddenin görüşüldüğü toplantıda tüm maddeler oybirliği ile geçti.

Şehitkamil Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde Meclis Başkan Vekili Süleyman Türkmen başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 12 madde görüşüldü. Bir önceki mecliste komisyonlara gönderilen maddelerin raporları okutuldu. Tüm maddeler oybirliği ile mecliste kabul edildi.

Türkmen, Şehitkâmil Belediyesi 2025 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı 1. birleşiminin 2 Ocak 2025 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere oturuma son verdi.