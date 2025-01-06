Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Voleybol Yıldız Kızlar voleybol turnuvasında öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğinde, Okul Sporları kapsamında Voleybol Yıldız Kızlar kategorisinde ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen turnuvada 15 okul takımı kıyasıya yarıştı. 2 gün süren turnuvada Sebiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu birinci, Sema Ahmet Danış Ortaokulu ikinci, Türkan Mehmet Akcan Ortaokulu üçüncü, Mehmet Batallı Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

Turnuvanın ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupa töreni düzenlendi.