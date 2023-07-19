Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde hizmete açılan Trafik Eğitim Parkında 12 yılda 42 bin öğrenciye eğitim verildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde İl Emniyet müdürlüğü Trafik denetleme Şubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehitkamil Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmete açılan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda 42 bin öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Toplam 20 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan parkta, hem öğrenciler eğlenirken hem de teorik ve uygulamalı olarak trafik kurallarını öğreniyor. Geleceğin şuurlu sürücü ve yayaların yetiştirildiği eğitimlerde öğrenciler 20’şer dakikalık 2 ders sonunda ise sertifikalarını alıyor.

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı içerisinde 35’er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir bulunuyor. Park içerisinde ayrıca bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçlar kullanılıyor.

Şehitkamil’deki tüm 4. sınıflar eğitime tabi tutulacak

Sık sık parkı ziyaret ederek eğitimler hakkında bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önceki yıl ilçedeki okullarda okuyan tüm 4. sınıf öğrencilerine burada eğitimin verildiğini belirterek, bu yıl da tüm 4. sınıfların Trafik Eğitim Parkı’nda ağırlamak istediklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde okullarımızın 4. sınıfındaki talebelerimiz, yıl içerisinde burada eğitime tabi tutuluyorlar. Burada günlük 120 öğrenci eğitim görüyor. 2021 yılında hizmete açtığımız Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’ndan bugüne kadar yaklaşık 42 bin öğrencimiz eğitim aldı. Bu fiziki mekanın yazın da kullanılabilmesi maksadıyla belediyemize ait aile merkezlerimizdeki ana sınıfı öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu tatil dönemi içerisinde de yaklaşık 5 bin öğrencimize burada eğitim vermiş olacağız. Bu konuda ben İl Emniyet Müdürüne, İl Milli Eğitim Müdürüne yürekten teşekkür ediyorum. Burada verilen eğitimler, 2 ders saatinden oluşuyor. 40 dakika burada teorik eğitim alıyorlar. 40 dakika da sahadaki eğitimleri sürüyor. Sahada da yine hem sürücü hem yaya olarak eğitimlerini devam ettiriyoruz. Sürücü olduklarında neyle karşılaşacaklar? Yaya olduklarında neyle karşılaşacaklar? Bunu onlara izah edebilmek adına burada uygulamalı eğitim neticesinde onları birer katılım belgesi ve minik hediyelerle uğurluyoruz. Amacımız, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında olduğu gibi 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde de yine tüm 4. sınıfları bu eğitime tabi tutmak, trafik bilincini artırarak kazaları engellemek. Ben tekrar tekrar kurumlar arası iş birliği çerçevesinde vermiş olduğu destekten dolayı hem Milli Eğitim Müdürlüğümüze hem de Emniyet Müdürlüğümüz nezdinde Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.