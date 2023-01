Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Seyrantepe Aile Merkezi’nde açılan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu’nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi. Sertifikalarını alan kursiyerler, çok önemli bilgiler ve kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

Seyrantepe Aile Merkezi’nde düzenlenen sertifika takdim törenine, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

"15 kardeşimiz sertifikasını almaya hak kazandı"

Sertifika töreni öncesi kursiyerlere hitaben kısa bir konuşma yapan Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Sertifikaların verilmesi anlamında bize çok büyük destekleri oldu. Bugün de 15 kardeşimiz sertifikasını almaya hak kazandı. İnşallah diğer kurslarımızda da devam eden kursiyerlerimiz de sertifikalarını inşallah alacaklar. Ben sizlerin huzurunda bizlere her zaman destek veren Milli Eğitim Müdürümüze ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Almış olduğunuz sertifikaların sizlere hayırlı olmasını diliyorum

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kurumlar arası iş birliği bizim için çok önemli. Her zaman kendi aramızda fikir alışverişi yaparken, vatandaşlarımıza neler yapabiliriz, bunun telaşı içerisindeyiz. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz mekan olarak bizlere her türlü desteği veriyor. Ben de huzurlarınızda hem Belediye Başkanımıza hem de ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür mekanları bizlere sağlıyorlar. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onları nasıl yetiştirebiliriz, onları anne-babasına, kendisine, milletine, vatanına hayırlı fertler olmaları adına bu konuda annelere çok büyük görevler düşüyor. Anneler hakikaten çok önemli, bu anlamda da bu proje çok önemli. Özellikle annelerin eğitimiyle alakalı olduğu için de hem Şehitkamil Belediyemize hem de Halk Eğitim Merkezimize teşekkür ediyorum. Almış olduğunuz sertifikaların sizlere de hayırlı olmasını diliyorum.”

Kursiyerler adına konuşan Leyla Deniz, “Ben imam hatip mezunuyum, ayrıca ilahiyat okuyorum. Müftülükte görev alabilmemiz, değerler eğitimi verebilmemiz için bu sertifikaya ihtiyacımız vardı. Biz de Şehitkamil Belediyemize, Halk Eğitim Merkezimize başvuruda bulunduk. Sağ olsunlar başvurumuzu geri çevirmediler. Bu sayede sertifika almaya hak kazandık. Ben tüm kursiyer arkadaşlarım adına bizlere sağlamış olduğunuz bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.