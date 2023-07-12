Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 18 aile merkezinde okuma-yazma bilmeyen toplam 170 yetişkin kadın için kurs açıldı. Kurslar sayesinde Şehitkamil ilçesinde okuma-yazma bilmeyen yetişkin kadın kalmayacak.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği sonucunda ilçedeki yetişkin kadınlara yönelik okuma-yazma kursu açmaya devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 18 aile merkezlerinde açılan kurslara 170 yetişkin kadın başvurdu ve okuma-yazma kursundaki eğitimlerine başladılar.

"Kursiyerlerimiz, almış oldukları eğitimlerden memnunlar"

Eğitimler hakkında bilgiler veren Pirsultan Aile Merkezi Öğretmeni Rahime Açıkgöz, “Pirsultan Aile Merkezi okuma-yazma kursumuzda, kursiyerlerimize haftanın 5 günü olmak üzere sabah 10:00 ile 12:00 arasında okuma-yazma eğitimi veriyoruz. Sene başından bu yana yaklaşık 60 kursiyerimize okuma-yazmayı öğrettik. Okuma yazma bilmeyen 20 yaşından 60 yaşına kadar tüm kursiyerlerimize okuma-yazma öğrettik. Burada kursiyerlerimize 1. kademe eğitimden başlayarak, 2 kademe eğitimleri veriyoruz. 1. kademe eğitimlerinin ardından okuryazarlık belgesini alıyorlar. 2. kademede ilkokul mezunu oluyorlar. Daha sonra bu belgeyle ortaokula kayıt yaptırabiliyorlar. Kursiyerlerimiz gerçekten burada almış oldukları eğitimlerden memnunlar. Onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Ben, şahsım ve kursiyerlerim adına böylesine bir hizmeti sunduğu için Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Okumanın hiçbir zaman yaşı yoktur

Okumanın yaşının olmadığını dile getiren Döne Karpuzca, “Okuma-yazma bilmeden önce çok çok sıkıntı yaşıyordum. Okuma-yazma bilmediğim için minibüse bile vatandaşların yardımlarıyla biniyordum. Hastaneye gittiğimde bile insanlara sora sora gidiyordum. Bu yüzden aklıma koydum. Allah, bu kursu açanlardan razı olsun. Okumanın yaşı yoktur. Gerçekten okumak çok güzel bir şey. Allah, hocamızdan razı olsun, bize her şeyi öğretiyor. Artık okuma-yazmayı çözdüm. Artık hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi otobüslerin nereye gideceğini, üzerindeki yazıyı okuyarak biliyorum. Gitmek istediğim yere rahatlıkla gidiyorum. Okumanın hiçbir zaman yaşı yoktur. Bizlere bu hizmeti sunan Şehitkamil Belediyemize ve buradaki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.