Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde açılan Kur’an-ı Kerim kursu, yoğun ilgi gördü. Eğitim gören kursiyerler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra dini eğitimler de alıyorlar.

Kur’an-ı Kerim kursuna katılan kursiyerler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra; itikat, siyer, ahlak, tecvit, ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyorlar. Her yaş grubunun yararlanabildiği kurslarda, 26 aile merkezinde bin 360 kursiyer eğitim görüyor. Kursa ilişkin açıklamada bulunan kursiyerler, verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

"En güzel şekilde aşılamaya çalışıyoruz"

Seyrantepe Aile Merkezinde Kur’an-ı Kerim eğitimi veren Özlem Pekmezci, “Okulların tatil olmasıyla birlikte aile merkezimizde Kur’an-ı Kerim kursunu açtık. Şükürler olsun çok fazla talep alıyoruz. Burada kursiyerlerimize, yaz tatillerini boşa geçirmemeleri için dini ve ahlaki bilgiler öğretiyoruz. Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanında; siyer, ilmihal, adabı muaşeret bilgileri, Peygamber Efendimizin hayatını anlatmaktayız. Çocuklarımıza ve velilerimize dini bilgileri en güzel şekilde aşılamaya çalışıyoruz. Kursumuza gelmek isteyen tüm velilerimizi ve öğrencilerimizi de bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hocamız burada bizlere kur’an-ı kerim’i en iyi şekilde öğretiyor

Kur’an-ı Kerim eğitimi alan kursiyerlerden Hatice İrem Cengiz, “Okulların tatil olmasıyla birlikte, tatilimi en iyi şekilde geçirmek adına Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu kuran kursuna geliyorum. Burada hocamızın eşliğinde bir yandan Kur’an-ı Kerim öğrenirken, diğer yandan dini ve ahlaki bilgiler eğitimi de alıyorum. Hocamız burada bizlere Kur’an-ı Kerim’i en iyi şekilde öğretiyor. Ayrıca burada güzel ve hoş vakit geçirme imkanı da buluyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.