Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Şehitkamil’de kartpostallık görüntüler oluştu. İçerisinde manzaralar barındıran Dülük Tabiat Parkı, Şehitkamil Vadi Park, 8 Şubat Millet Bahçesi, Çıksorut Millet Bahçesi ile Belkıs Millet Bahçesi’ndeki yeşil ve beyaz rengin muhteşem uyumu, fotoğraf makinelerinin enstantanelerine yansıdı.

Döviz bürosundaki yanlış hesap pahalıya mal oldu

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Şehitkamil’de etkili olan kar yağışıyla kartpostallık manzaralar oluştu. Özellikle, Dülük Tabiat Parkı ve Şehitkamil Vadi Park’ta, eşsiz güzellikte görüntüler ortaya çıktı.

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