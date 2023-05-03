Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 3 gün boyu sürecek olan geleneksel piknik günleri yüzlerce kadın ve çocuğun katıldığı etkinliklerle başladı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Dülük Tabiat Parkı’nda düzenlenen ‘Aile Merkezleri Geleneksel Piknik Günleri’ programına yüzlerce kadın ve çocuk katıldı. Organizasyon katılımcılarını ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 gün devam edecek etkinlikten yaklaşık 4 bin 500 kişinin faydalanacağını söyledi. Piknikte çeşitli yarışmalar ve tesisler arası oyunlar düzenlendi. Köfte yoğurma yarışması, örgü örme yarışmasında dereceye girenlerin yanı sıra Kuran-ı Kerim okuyan en yaşlı kursiyer, Kuran-ı Kerim hatim eden en genç kursiyer, okuma-yazma kursundaki en yaşlı üyeye hediyeler verildi, yarışmalarda dereceye giren kişilere çeşitli ödüller verildi. Ayrıca etkinliğe katılan ve isteyen çocukların yüzleri boyandı, kendilerine balon verildi. Çocuklar, Önce Öğren Sonra Eğlen projesi ile gerçekleştirilen oyunlara katıldılar.

Programa katılanlara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu etkinlikte bizlere vermiş olduğunuz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii, pandemi döneminde biraz aksayan etkinliklerimiz oldu. Hayat yeni yeni normale dönüyor. Tabii tam normale dönelim derken 6 Şubat’ta çok sıkıntılı bir dönem yaşadık. Allah, bir daha öyle bir sıkıntı yaşatmasın ama Allah’a şükür, milletimizin feraseti, dayanışma ruhuyla çok kısa sürede depremin olumsuz durumlarını da atlattık. İnşallah en kısa sürede evleri yıkılan kardeşlerimiz, evlerine kavuşacaklar. Daha huzurlu ve güvenli ortamlarda hep birlikte yaşarız inşallah. Tabii aile merkezlerimiz bizim için çok önemli. Hakikaten oralar bir eğitim merkezinin ötesinde gerçekten aile merkezi. Kardeşlik hukuku içerisinde hanım kardeşlerimizin bir araya geldiği, diğer tarafta çocuklarımızın eğitim aldığı bir alan. Bu konuda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle ana sınıflarının eğitiminde Milli Eğitim Müdürlüğümüzden almış olduğumuz destek, meslek edindirmeyle ilgili olarak sağ olsunlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından aldığımız destekler sayesinde bu etkinlikleri yapıyoruz. Burada milletin kaynakları, millete hizmet ediyor. Bizler vatandaşımızın hizmetkarıyız. Tüm arkadaşlarımızla birlikte hizmet kalitesini artırmak için elimizden gelen ne varsa ortaya koymaya çalışıyoruz. Özellikle de geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızın eğitimine destek olabilmek adına her türlü etkinliklerde bir ve beraberiz. Bugün için benim gözümde aslında tüm yarışanlar birinci. Ben tekrar emek veren hocalarımıza, hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ödül alan kardeşlerimizi de yürekten kutluyorum.”