Şehitkamil Belediyesi tarafından Dünya Diyabet Günü dolayısıyla ‘Diyabetin Farkında Ol’ temasıyla düzenlenen yürüyüş etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Dünya Diyabet Günü dolayısıyla ‘Diyabetin Farkında Ol’ temasıyla düzenlenen yürüyüş etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Anneler Parkı içerisinde sağlıklı yaşam yürüyüşü ve çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Diyabetin birey üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek amacı taşıyan program, yoğun ilgi gördü.

‘Diyabetin Farkında Ol’ temasıyla gerçekleştirilen organizasyona; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Doktor Erol Karataş ve yüzlerce vatandaş katıldı. Sağlıklı yaşam yürüyüşü ile başlayan etkinlik, yürüyüşün ardından Şehitkamil Belediyesi spor eğitmenleri tarafından yapılan aerobik egzersizlerle devam etti. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından etkinliğe katılan kişilere kan şekeri ölçümü ve vücut kitle indeksi ölçümü yapıldı. Organizasyon sonunda katılımcılara süt ve yeşil elma ikram edildi.

Etkinlik öncesi konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Öncelikle bu farkındalığı bu noktaya getirmekte emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Tabii sizler aslında bilinçli bireyler olarak bu konuda bilgi sahibisiniz. Fakat bu hastalığa yakalanmamak adına hareketliliğimizi artırmamız gerekiyor. Maalesef son dönemde taramalarda çok fazla diyabet ile karşı karşıya kalıyoruz. Genetik olarak gelen var, diğer faktörlerden oluşanlar var. Aslında diyabet hastası kendini kontrol edebilirse normal bir insandan daha sağlıklı yaşama imkanına sahip. Çünkü zararlı olan tuzdan, şekerden, undan uzak kaldığımız müddetçe çok daha sağlıklı olacağız. Burada bu farkındalığı oluşturmak adına bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Mavi halkanın dışında kalmak, onun içine girmemek için hareket etmemiz gerekiyor. İmkanlar dahilinde kapalı alanlar kabul ama yağmur da olsa dışarda mutlak suretle spor yapmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde sağlıklı olma imkanımız yok. Hele hele belirli bir yaştan sonra metabolizma yavaşlıyor, bir de kalori olarak yüksek beslenip onları atamadığımız takdirde başımıza bela oluyor. O açıdan mademki bu kadar yüksek kaloride besleniyorsak, mutlak suretle hareket kabiliyetimizi artırmamız gerekiyor. Ben, bu farkındalık için destek veren tüm kuruluşlara, başta İlçe Sağlık Müdürlüğü olmak üzere ve katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

537 milyon insan diyabet tanısı aldı

Etkinlik öncesi konuşan Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Doktor Erol Karataş, “Diyabeti, şeker hastalığını herkes biliyordur. Gerçekten ciddi bir hastalık olduğunu hepiniz biliyorsunuz. 2021 yılında dünya üzerinde 537 milyon insan diyabet tanısı aldı. Bunların da maalesef 6.7 milyonu sadece diyabetten dolayı vefat etti. Bu gerçekten çok ciddi bir tablo. Önümüzdeki dönemlerde bu sayının gittikçe artacağını tahmin ediyoruz. Bu günümüzün önemi de bu, geleceğimiz aslında. Hep beraber bu durumun farkında olacağız, bu durum için önlemlerimizi alacağız. Sizlerden istirhamım, aile hekimlerimize diyabet taraması için başvurmanızı istirham ediyorum. Buradaki her bir arkadaşımız aile hekimine gidecek, ’Ben diyabet taraması için geldim’ diyecek. Aile hekimlerimiz de ne yapacağını çok iyi biliyor ve size düşen en büyük etkinlik de bu şekilde fiziksel aktivitelerdir, beslenmenize dikkat etmeniz ve gelecekte yaşayabileceğiniz kötülüklerden kendinizi, ailenizi, çevrenizi korumaktır. Lütfen diyabetin farkında olun. Hepinize katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.