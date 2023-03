Şehitkamil Belediyesi, deprem afetinin etkili olduğu kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Önceden belirlenen ihtiyaç ürünleri, hazırlanarak mahallelere ulaştırılıyor.

Şehitkamil Belediyesi, deprem afetinin etkili olduğu kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Önceden belirlenen ihtiyaç ürünleri, hazırlanarak mahallelere ulaştırılıyor.

Yaşanan deprem afetinin hemen ardından Şehitkamil’deki kırsal mahallelere yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Şehitkamil Belediyesi tarafından mahalle muhtarları ile koordineli yürütülen çalışmalar oluşumunda ihtiyaç duyulan ürünler listeleniyor. Belirlenen ihtiyaç ürünlerinden oluşan malzemeler, Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelere ulaştırılıyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yardımları ulaştırmak için görevlendirilen personeller, özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgileniyorlar. Çocuklara yaşadıkları olumsuz durumları unutturacak oyunlarda eşlik eden personeller, çocuklara oyun sonunda şeker, çikolata, balon ve içecek ikram ediyorlar. Ayrıca çocuklara kuaförlük hizmeti de sağlanıyor.

Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı

Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Bağbaşı Mahalle Muhtarı Veysel Şahin Kadı, “Ülkemizde ve şehrimizde gerçekten büyük bir afet yaşadık. Tüm ülkemize ve bölgemize geçmiş olsun. Tabii yaşanan deprem ile birlikte mahallemizde de sıkıntılar oldu. Mahallemizde bir evimiz ve camimiz yıkıldı. Mahalle sakinlerimizden bir evladımız hayatını kaybetti. Ben, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii depremin hemen ardından sağ olsun devletimiz ve Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize her türlü yardım gelmeye başladı. Çadır, gıda, hijyen malzemeleri, çocuk malzemeleri başta olmak üzere her türlü yardımlar gelmeye başladı. Özellikle Şehitkamil Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı, her türlü yardım malzemelerini gönderiyor. Allah; milletimizden, devletimizden binlerce kez razı olsun. Mahallemizde birçok ev de hasarlı duruma geldi. Şu an onlarında yıkım işlemleri yapılıyor ve enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor. Ben bu konuda da bir kez daha Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.