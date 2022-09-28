Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelerin kış aylarında yakacaklarını temin etme noktasında uyguladığı örnek çalışmayı sürdürüyor. Şehitkamil ilçesi sınırları içinde yer alan yeşillik alanlar, yol kenarları, park ve bahçelerde budaması yapılan ağaçlardan elde edilen odunlar, kış ayları öncesinde dağıtıldı.

Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelerin kış aylarında yakacaklarını temin etme noktasında uyguladığı örnek çalışmayı sürdürüyor. Şehitkamil ilçesi sınırları içinde yer alan yeşillik alanlar, yol kenarları, park ve bahçelerde budaması yapılan ağaçlardan elde edilen odunlar, kış ayları öncesinde dağıtıldı.

Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık alanında dar gelirli ailelere verilmek üzere biriktirilen odunlar, hızar makinesiyle küçültülerek depoda istifleniyor. Daha sonra 50’şer kilogram halinde çuvallara doldurulan odunlar, Şehitkamil Gıda Bankası tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin evlerine araçlarla teslim ediliyor. Her yıl düzenli olarak Şehitkâmil Belediyesi tarafından dağıtılan odunlarını teslim alan aileler, kışı sıkıntısız geçiriyorlar. Her aileye, 10 çuval halinde 500 kilogram olarak dağıtılan odunlar, bu yıl bin aileye ulaştırıldı.

Yapılan odun yardımının dar gelirli ailelere ulaştırıldığını dile getiren Karaoğlan Mahalle Muhtarı Mustafa Dağlıoğlu, “Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Şehitkâmil Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu yıl da odun yardımını yaptı. Mahallemizde ikamet eden ve yardıma muhtaç olan ailelerimize de belediyemiz tarafından 500 kilo odun yardımı yapılıyor. Şehitkamil Belediyesi ekiplerimiz, mahallemizde dağıtımlarını aralıksız bir şekilde sürdürdü. İnşallah, yapılan odun yardımıyla birlikte ailelerimiz kış aylarını sıkıntısız bir şekilde geçirecekler. Ben, yapılan yardımlardan dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fakıoğlu’na ve ekibine şahsım ve mahalle adına teşekkür ediyorum. Bu tür yardımlarında devamını diliyorum” dedi.

Çıksorut Mahalle Muhtarı Ramazan Fıstıkçı, “Gerçekten Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu odun dağıtım hizmeti çok güzel bir hizmet. Bu konuda Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu yıl da belediyemiz, kış gelmeden dar gelirli ailelerimize 500 kilodan oluşan odun dağıtımını yaptı. Ailelerimiz, hiç olmazsa kış aylarını sıkıntısız bir şekilde geçirecekler. Bu konuda ailelerimiz tarafından da olumlu tepkiler alıyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı bir kez daha Şehitkâmil Belediyemize, ailelerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.