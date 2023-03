Şehitkamil Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde dar gelirli ailelere yönelik gıda yardımı dağıtımına başladı. Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan gıda yardımı, bu yıl 10 bin dar gelirli aileye ulaştırılacak.

Şehitkamil Belediyesi, her yıl Ramazan ayında düzenli olarak yapılan gıda yardımı, bu yıl da binlerce dar gelirli aileye yapılacak. Ramazan ayı öncesinde gıda yardım kolileri tüm ailelerin evlerine teslim edilecek. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan dar gelirli ailelere ulaştırılan gıda yardım kolisi içerisinde; bulgur, makarna, yağ, şeker ve mercimek bulunuyor. Yardım dolayısıyla mutlu olduklarını ifade eden aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, Ramazan ayından önce yapılan yardımların aileleri memnun ettiğini belirterek, “Ülkemizde asrın denildiği bir deprem yaşadık. Bunun altından da milletçe el ele vererek kalkacağımıza inanıyorum. Tabii deprem ile birlikte Şehitkamil Belediyemiz de depremin ilk saatinden itibaren vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdi. Vatandaşlarımıza her türlü hizmeti sundu. Bu konuda Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Malumunuz üzere önümüzdeki günlerde mübarek Ramazan ayı içerisine giriyoruz. Ramazan ayıyla birlikte Şehitkamil Belediyemiz dar gelirli ailelerimizi düşünerek, her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda yardımında bulunuyor. Ailelerimizin, Ramazan ayı içerisinde mağdur olmamaları adına belediyemiz gıda paketlerini dağıtmaya başladı. Şu an itibariyle mahallemizde bulunan ailelerimize paketleri ulaştırılıyor. İnşallah ailelerimiz, bu Ramazan ayında da hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Ailelerimizden de olumlu yönde geri dönüşler alıyoruz. Ben bu konuda şahsım ve ailelerimiz adına Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin de devamını diliyorum” diye konuştu.