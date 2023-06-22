Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından organize edilen U12 Kategorisi İl Birinciliği Müsabakalarını, şampiyonlukla taçlanan 4 kupayla tamamlandı.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği organizasyonunda gerçekleştirilen Kulüpler Arası U12 Kategorisi Basketbol İl Birinciliği Müsabakalarında, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sezonu 4 kupayla tamamladı. 2022-2023 sezonunda, erkekler kategorisini şampiyonlukla tamamlayan yeşil-siyahlı kulübün B Takımı ise 4.’lük kupasının sahibi oldu. Kızlar kategorisinde ise 2 takımıyla ödül kürsüsü sevinci yaşayan Şehitkamilli sporcular, gelecek yıllar için şampiyonlukların en büyük adayı olduklarının sinyallerini verdiler.

Parkede önümüzdeki 8 yılın takımları hazır

Basketbol altyapısında üst üste gelen başarıların ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, potanın dev adamlarını ve perilerini kutladı. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Basketbol Akademimizde oluşturduğumuz sporcu gelişim modeliyle önümüzdeki 8 yılın yarışmacı takımları hem kızlar hem de erkekler kategorisinde hazır durumda. Bu sezonu özellikle alt yaş gruplarında başarıyla tamamlayan ve sezonu şampiyonlukla taçlandıran tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. U10 yaş grubundan başlayarak U18 yaş grubuna kadar, her kategoride en az 2 takımla müsabık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu da 500’ün üzerinde bir yarışmacı sporcu havuzunun oluşmasını sağlıyor. Yaz ve kış spor akademilerimizde, temel eğitim gruplarında eğitim gören sporcularımızı da değerlendirdiğimizde, bu sayı her yıl 2 bin kişinin üzerine çıkıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm antrenörlerimize ve evlatlarını bizlere emanet eden değerli sporcu velilerimize teşekkür ediyorum.”