Şehitkamil Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde 15 camide eş zamanlı olarak Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutularak, lokma dağıtıldı.

Şehitkâmil Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıldönümünde dualarla anıldı. Başkan Umut Yılmaz’ın katılımıyla Şehitkâmil genelindeki 15 camide eş zamanlı olarak Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

15 camide mevlid-i şerif okutuldu

Şehitkâmil Belediyesi’nin bir haftaya yayılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, saygı ve özlemle anıldı. Etkinlikler kapsamında Atatürk’ün manevi mirası vatandaşlarla bir kez daha anlatılırken çeşitli farkındalıklar da oluşturuldu. 10 Kasım’da da Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutuldu. 15 ayrı mahallede 15 camide öğle namazı öncesi okutulan Mevlid-i Şerif için yüzlerce vatandaş camilere akın etti. Mevlid-i Şerif okunmasının ardından Başkan Yılmaz Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için lokma dağıtımı gerçekleştirdi.