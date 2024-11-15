Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın konforlu ve güvenli ulaşım hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yılların kronik problemi asfalt, sorun olmaktan çıkıyor. Yılmaz’ın göreve başladığı andan itibaren başlattığı asfalt seferberliği ile ilçe genelinde yaklaşık 100 bin ton asfalt, bozuk ve yeni yollara döküldü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın başlattığı asfalt seferberliğinde önemli bir mesafe kat edildi. Şehitkamil’in kronik sorunları arasında yer alan asfaltlama çalışmalarını kısa sürede çözüme kavuşturmayı hedefleyen Yılmaz’ın talimatıyla yatırımlar devam ediyor.

“Asfalt sorunu Şehitkamil’e yakışmadı”

1 Nisan itibariyle göreve başlayan Yılmaz ilk olarak asfalt seferberliği başlattı. Mahalle ziyaretlerinde ve belediyeye doğrudan ulaşan şikayetlerin en başında olan asfalt sorununun Şehitkamil’e yakışmadığını söyleyen Yılmaz, “Göreve başladığımız ilk günlerinde ummadığımız bir şikayetle karşılaştık. 21. yüzyılda bölgesinde Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi, toplu konut alanları ve küçük sanayi siteleri ile nüfusu ile Türkiye’de 50’den fazla şehirden büyük olan Şehitkamil’de asfaltın halen bir sorun olmasına acil olarak adeta bir seferberlik başlattık” dedi.

“7 ayda 100 bin ton asfalt döküldü”

Asfaltlama çalışmalarında 7 ayı aşkın süredir önemli bir mesafe kat ettiklerini anlatan Yılmaz, “Öncelikli hedefimiz halkımızın güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri. Maalesef sorumluluk bölgelerimizdeki yolların kullanılamaz durumda ya da yamalıydı. Biz de. Öncelikli yolları belirleyerek, hemen çalışmalara başladık. Şu ana kadar da 100 bin ton asfalt dökümü gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Yaşanabilir bir Şehitkamil için”

Hedeflerinin hayatın her alanında yaşanabilir bir Şehitkamil inşa etmek olduğunu ifade eden Yılmaz, “Özellikle araç ve yaya trafiğini yoğun bölgelerde asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Birçok bölgemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızla sürekli istişare halinde olarak hep birlikte daha yaşanabilir bir Şehitkamil için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.