Şehitkâmil Belediyesi tarafından ilçenin yeni yerleşim bölgelerinden Göktürk Mahallesi’nde başlatılan asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yaşam başlamadan asfaltlama çalışmanın sona gelindiği bölgede mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliği doludizgin devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak ilçenin yeni kurulan mahallelerinden Göktürk’te yollar asfalta kavuştu.

“Durmadan çalışacağız”

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde yolların daha temiz ve güvenli olabilmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini anlatan Yılmaz, “Şehitkamil’in her noktası, yaşanabilir bir ilçe haline gelene kadar durmadan çalışacağız. Vatandaşlarımızın hak ettiği konforu sağlayacağız” dedi.

“Umut Başkan ve ekibine teşekkür”

Göktürk Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yiğit, asfaltlama çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yiğit, “Göktürk, yeni gelişen bir mahallemiz. Umut Başkan göreve geldikten sonra 6 ay içerisinde Şehitkâmil Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde asfaltlama çalışması devam ediyor. Biz çalışmalardan çok memnunuz. Vatandaşlarımız da çok memnun. Özverili çalışmalarından dolayı Umut Başkan ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.