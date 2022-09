Şehitkamil Belediyesi tarafından 980 ana sınıfı öğrencisine kırtasiye seti hediye edildi.

Eğitimin her kademesine verdiği desteklere devam eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu kez anaokulu öğrencilerinin destekçisi oldu. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 25 aile merkezinde açılan 49 ana sınıfı şubesinde eğitim gören 980 öğrenciye kırtasiye seti armağan edildi. Şehitkamil Nikah Salonu’nda (ŞNS) düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynleri katıldılar. Şehitkamil Belediyesi tarafından 2009 yılından bu yana sağlanan anaokulu hizmetinden bugüne kadar 15 bin 314 öğrenci yararlandı.

Öğrenciler, ana sınıflarında eğitim görürken, anneleri de aile merkezinde farklı branşlarda açılan kurslardan faydalanıyor. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çok yönlü kişisel gelişim, bireylerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanan proje ile aile danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

Kaliteli malzemelerin verilmesi çok çok önemli

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Şehitkamil Belediyesinin eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerine vermiş olduğu destekleri biliyoruz. Bugünkü bu programla da bunu açık bir şekilde görüyoruz. Özellikle Şehitkamil Belediyesine bağlı sosyal tesislerin içerisinde ana sınıfının yapılması, bizim derslik yükümüzü azaltıyor. Şu an 49 derslikte eğitim devam ediyor. Bu da şu anlama geliyor, şu an biz bir derslik yapmak istesek, her dersliğin maliyeti 1 milyon TL’nin üzerinde. Yani biz 49 dersliği yapmak istesek yaklaşık 49 Milyon TL’den fazla ihtiyaç var. Parayı bulduk. Her mahallede arsa bulamıyoruz, her mahallede derslik yapacak imkan uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla da o mahallelerde yapılan sosyal tesisler içerisinde ana sınıflarının açılması, anneyi rahatlatıyor, çocukları rahatlatıyor, bizleri rahatlatıyor. Her zaman iyi okul, iyi lise deniliyor ama aslında en önemli olan şey okul öncesi eğitimin iyi olması gerekiyor, okul öncesi eğitimin eksiksiz alınması gerekiyor. Burada da annenin ilgisi çok önemli, bu anlamda sizleri tebrik ediyorum. Bu da ilginizin olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Aynı şekilde devam edecek sınıfın olması çok önemli. Bu konuda da Rıdvan Başkanımızı ve ekibini de yürekten tebrik ediyorum. 2009 yılından beri bu uygulamayı devam ettiriyor. Bazen heyecanla bir projeyi yapıyorsun ama devamı gelmiyor ama burada 2009 yılından beri uygulanan bir sistem var. En az onun kadar da kıymetli olan çocukların ihtiyacının da temin edilmesi. Hiçbir ayrım yapmadan bütün çocuklara bu kırtasiye malzemelerinin verilmesi ve gerçekten kaliteli malzemelerin verilmesi çok çok önemli. Allah, hayırlı ve uğurlu etsin diyorum. Kaymakamımız, Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, mesai arkadaşlarımıza ve bu ekibin en önemli parçası olan velilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

’’Eğitim şehri Gaziantep olma yolunda ilerliyoruz’’

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Valimizin önderliğinde, ‘Eğitim Şehri Gaziantep’ olma yolunda hep birlikte ilerliyoruz. Başta Sayın Valimizin göstermiş olduğu direktifler doğrultusunda Şehitkamil Kaymakamımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüzden aldığımız desteklerle bu faaliyetleri devam ettiriyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin, sporun, sanatın, kültürel etkinliklerin her safhasında imkanlar dahilinde destek olmaya gayret gösteriyoruz. 2009 yılında başlatmış olduğumuz bu etkinlikleri, 2015 yılına yapmış olduğumuz resmi protokol ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uhdesinde devam ettiriyoruz. Tabii bu iş birliği çerçevesinde bir taraftan öğretmen desteğimizi sağ olsunlar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü üzerinden alıyoruz. Diğer taraftan velilerimize destek olabilmek adına çocuklarımızın giderlerini belediye bütçesinden karşılıyoruz. Bizim aile merkezlerimizdeki en büyük özelliğimiz; bir tarafta annemiz eğitim alırken, diğer sınıfta da çocuklarının eğitim alıyor olmasıdır. Böylelikle çocukların ilkokula hazırlığını da sağlamış oluyoruz. Bu adaptasyon sürecini burada geçirdikten sonra çocuğumuz, direkt çantasını alıp ilkokul birinci sınıfa gitme imkanına sahip oluyor. Bizim bu imkanları daha ileriye taşıma noktasında da Sayın Valimizin önderliğinde girişimlerimiz var. Biz eğitimin her kademesinde; okul öncesinden başlayıp, açıktan lise bitirmeye, hatta açıktan üniversiteye devam eden kardeşlerimize, üniversiteli kardeşlerimizle iş birliği yaparak, onlara ders verme noktasında desteklerimizi devam ettiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın yetişmesinde emek çok fazla. Yine geçmiş dönemde okul öncesi eğitimde katılım çok azdı, Sayın Valizimin ‘Eğitim Şehri Gaziantep’ olma noktasındaki girişimleriyle Allah’a şükür bunu belirli bir noktaya getirdik. Amacımız, okul öncesi eğitimi, yüzde 100’e çıkarabilmek. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak kendi fiziki imkanlarımızı, sosyal imkanlarımızı burada işin içerisine dahil ederek inşallah bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kaydetti.

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Şehitkamil ilçemizde Başkanımızın göreve geldiği günden beri kurumlar arası işbirliğine dayalı olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapmamız gereken neyse Şehitkamil Belediyemiz aynı oranda bize destek olmuştur. Okul öncesi eğitimden başlayarak, lise sona kadar her konuda, gerek kültürel olsun, sportif olsun, fiziki mekan anlamında olsun her konuda desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemediler. Şehitkamil Belediyemiz bu anlamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, 2015 yılında Şehitkamil Belediyesine ait aile merkezlerinde açılan anasınıfı şubelerinden bugüne kadar 16 bin civarında öğrencimiz istifade etmiştir. Kurumlar arası iş birliğinin ne demek olduğunu gerçekten Şehitkamil Belediyemiz ile yaptığımız birbirinden farklı çalışmalarla ortaya koyduk. Bu anlamda Sayın Valimizin önderliğinde, değerli Kaymakamımızın çok büyük destekleriyle ve özellikle okul öncesinden başlayarak, eğitimin her kademesinde destek veren Şehitkamil Belediye Başkanımıza, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.