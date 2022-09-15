Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe merkezinde farklı noktalarda bulunan ve son 4 yılda 67 bin 884 kişinin faydalandığı aile merkezinde yeni dönem kurs kayıtlarının başladığını duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe merkezinde farklı noktalarda bulunan ve son 4 yılda 67 bin 884 kişinin faydalandığı aile merkezinde yeni dönem kurs kayıtlarının başladığını duyurdu.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren aile merkezlerinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılı kurs kayıtları başladı. Kadınlara ve çocuklara yönelik verilen eğitimler, yıl boyunca aralıksız devam edecek. Anasınıfı, Kur’an-ı Kerim, okuma-yazma, bilgisayar, kuaförlük, pastacılık, rölyef, karakalem, ahşap boyama, çeyiz hazırlama, nakış, tel kırma, iğne oyası, Antep işi, el sanatları ve giyim gibi 16 farklı branşta eğitim verecekleri bilgisini paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitimlerin tamamının ücretsiz olduğunu kaydetti.

Şehitkamil sınırları içerisinde 33 aile merkezinde eğitim vereceklerini belirten Başkan Fadıloğlu, annelerin çocuklarıyla aynı çatı altında eğitim almaları konusunu çok önemsediklerini vurguladı. Kadınların ekonomik hayata meslek sahibi olarak katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini sağlamak adına çalıştıklarını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, boş zamanın en verimli şekilde değerlendirilmesine olanak sunma gayretinde olduklarının altını çizdi. Aile merkezlerinde yıl içerisinde kişisel gelişim ve aile danışmanlığı hizmeti de sunduklarını aktaran Başkan Fadıloğlu, alanında uzman kişilerle birlikte farklı konularda çok sayıda seminer düzenlediklerini de ifade etti. Son 4 yılda aile merkezlerinden 61 bin 585 kadının faydalandığı bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son 4 yılda 6 bin 229 öğrenciye de okul öncesi eğitim verdiklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, son 4 yılda 2 bin 618 kişiye kişisel gelişim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduklarını açıkladı.