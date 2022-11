Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 76 amatör spor kulübüne atkı, bere, eldiven, buff seti desteğinde bulundu.

Amatör spor kulüplerine desteğini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’te faaliyet gösteren 76 amatör spor kulübüne atkı, bere, eldiven, buff seti hediye etti. Malzemeler; TFF Bölgesel Erkekler Amatör Ligi, Kadınlar Ligi, Süper Amatör Lig, 1. Amatör Lig ve 2. Amatör Ligi’nde mücadele eden kulüplerin sporcularına teslim edildi.

Bu yıl içerisinde amatör spor kulüplerine anorak mont ve futbol antrenman topu desteği sağladıklarını anımsatan Başkan Fadıloğlu, sağladıkları desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Hizmet Binası’nda yapılan programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak amatör spora her zaman destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bu tür malzemeler, milletin parasıyla alınan malzemelerdir. Milletin parası, tekrar millete hizmet ediyor. Bunun öncelikler sırasını belirleyerek, milli eğitim ile protokol yapıyoruz, milli eğitime destek veriyoruz, spor camiasıyla iş birliği yapıyoruz, spora destek veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin özellikle sportif başarılarını daha yukarıya çıkarabilmek adına ve Gaziantep’in kendi evlatlarını da daha yukarıya çıkarabilmek adına bu bizim sorumluluğumuz. Zaten kanun, açık ve net bir şekilde belediyelere, amatör spora destek vermeli, diye açık şekilde ifade etmiştir. Biz de mevcut imkanlarımızı en üst düzeyde amatöre aktarmaya çalışıyoruz. Gaziantep’ten yetişecek sporcular yarın Türk futboluna hizmet ederse bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu eder. Ben bu anlamda hem Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımıza, amatör spor kulüplerine, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kazasız ve belasız, centilmenlik ve fair play çerçevesinde iyi günlerde kullanmanız dileğiyle tekrar hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Spora tam destek veriyor"

Programda söz alan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir ise, "Bu tesisi bizlere kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, her zaman amatör spora tam destek veriyor. Bu tam desteği de her platformda başkanımızdan fevkalade bir şekilde görmekteyiz. Az önce kızlarımızla sohbet ederken, bana söyledikleri şuydu; “Şehitkamil Belediye Başkanımız bizleri asla üşütmüyor.” Bu çok önemli. Gerçekten bu tür malzeme destekleri takımlarımız için çok değerli bir şeydir. Takımlarımıza maddi destek sağlayabiliyoruz, bir şekilde malzeme temin edebiliyoruz. Ama öyle bir Başkanımız öyle bir moda getirdi ki anarok, atkı, bere ve eldiven şu an bizim elzem şeylerimiz. Kış geldi. Bizim liglerimiz yeni başladı. Onun için bu tür malzeme destekleri takımlarımız ve oyuncularımız için çok önemli. Zaten her istediğimiz desteği Allah razı olsun Başkanımızdan alıyoruz. Ben bir kez daha tüm amatör sporuna yapmış oldukları desteklerden dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.