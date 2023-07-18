Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2023 Yaz Spor Akademisi bünyesinde açılan 6 farklı branşta yaklaşık 10 bin öğrencinin yararlandığı eğitim tesislerini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Şehitkamil Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaz Spor Akademisi çatısı altında on binlerce öğrenciye alanında uzman antrenörler nezaretinde eğitim veriyor. Basketbol, badminton, futbol, satranç-akıl ve zeka oyunları, temel cimnastik, yüzme branşları temel eğitim gruplarından bu yıl yaklaşık 10 bin öğrenci yararlanıyor.

Öğrenciler; Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi, Beykent Stadyumu, Şehitkamil İlçe Stadyumu, Gazikent Stadyumu, Sürekli Satranç Eğitim Merkezi, Gazikent Anne-Çocuk Merkezi, İbrahimli Spor Merkezi, Alleben 1 Yüzme Havuzu ve Alleben 2 Yüzme Havuzu’nda eğitim yaz süresince eğitim görecekler.

“Bizi; Türkiye’de, dünyanın her noktasında temsil eden yavrularımız var”

Alleben 1 Yüzme Havuzu ziyaretinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yaklaşık 11 yıl önce bu tesisleri açtığımızda bir hedef koymuştuk. Özellikle Milli Takım’a sporcu yetiştirip, sporcularımızın da uluslararası müsabakalarda derece yapmasını hedeflemiştik. Çok şükür hedeflerimize ulaştık. Ben, tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili bir çalışmanın neticesinde bu hedeflere ulaştık. Tabii bu yeterli mi? Yeterli değil. Bunun sayısını artırmamız lazım. Bundan dolayı da yıl boyu etkinliklerin yanı sıra yaz spor akademileri eğitimlerinde taramalar yapıyoruz. Şu anda spor tesislerimizde yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim alıyor. Bunların içerisinden çıkacak olan performans sporcuları da daha sonra yıl boyu etkinliklerde devam edecek. Burada sayısal kalabalıktan daha ziyade gayretli ve yetenekli öğrencilere fırsat sunuyoruz.. Çok şükür şu ana kadar hijyen açısından da Türkiye’de örnek gösterilen tesisleri biz şu anda çalıştırıyoruz. Amacımız; disiplinli, hijyen şartlarına uyan nitelikli bir hizmet sunabilmek. Bunun neticesinde de çok şükür başarılar geliyor. Velilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar da şu anda tribünde birebir hocalarımız altta, havuzda yavrularımızla ilgilenirken veliler de yukarıdan onlarla ilgileniyorlar. Bu birliktelik neticesinde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu kupalar yavrularımızın kupaları. İnşallah bundan sonraki süreçte de amacımız, olimpiyata sporcu yetiştirmek. Daha geçen hafta yine rekorlar kırarak bizi Türkiye’de, dünyanın her noktasında temsil eden yavrularımız var. Onların da şu anda antrenmanlarına uğradık. Başarılarının devamını diliyorum. Eğer birlikte hareket edersek neler yapabileceğimizi ortaya koyduk. Bundan sonra da veli, hoca, sporcu iş birliği çerçevesinde hedefimiz, daha büyük başarılar elde etmek” diye konuştu.