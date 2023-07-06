Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan 23 gençlik kütüphanesi ve 2 çocuk kütüphanesinden yaklaşık 52 bin öğrenci faydalanıyor. Yaklaşık 65 bin kitabın bulunduğu ve her yaştan öğrencinin kullandığı kütüphanelerdeki tüm hizmetler ücretsiz veriliyor.

Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin akademik başarılarına katkı sunmayı sürdürüyor. 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi içerisinde verilen hizmet, yaz aylarında da aralıksız devam ediyor. Okul öncesi 4-6 yaş aralığındaki çocuklara uygun ortam ve programlarla sunulan imkanlar, üst yaş sınırı olmadan her bireye sağlanıyor.

Öğrenciler, akademik çalışmalar dışında; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gibi sınavlara da hazırlanıyor.

Kütüphanelerden üyelik sistemiyle faydalanan öğrencilerin; ders çalışmaları, ödevlerini ve araştırmalarını yapmaları için kendilerine branş öğretmenleri tarafından destek veriliyor. Öğrenciler, güvenli internet ortamında ders çalışma ve ödev yapma imkanı buluyorlar. Öğrencilerin, fiziki ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek adına kütüphaneler içerisinde satranç, masa tenisi gibi sportif ve ödüllü bilgi yarışmaları gibi sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Öğrencilere yönelik periyodik olarak; kitap tahlilleri, söyleşi programları, sergiler, motivasyon-başarı seminerleri, okur-yazar buluşmaları ve değerler eğitimi gibi etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Böylelikle öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra kaliteli zaman geçirmelerine de olanak sunuluyor.

Bu şekilde gayet güzel ilerliyoruz

Kütüphane öğrencisi Rukiye Karadeniz, “KPSS öğrencisiyim, KPSS’ye çalışıyorum. Öncelikle neredeyse 2 yıldır bu kütüphaneye girip çalışıyorum. Kütüphanenin hem kaynak kitapları hem çalışma saatleri bizim için çok faydalı oluyor. Ayrıca öğretmenlerimiz de bize birçok anlamda destek veriyorlar. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize ve belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.