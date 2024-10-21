Şehitkamil Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ekinliklerine yüzme yarışları ile başladı. Başkan Umut Yılmaz, Cumhuriyet’in ilanının 101. yılını coşkulu etkinliklerle kutlayacaklarını belirterek, “Cumhuriyet, yobazlığın düşmanı, aydınlık yarınlardır. Gençliğimiz var olduğu sürece Cumhuriyet’ten asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı coşkulu etkinlikler kutlanacak. Bayram coşkusu hafta sonu iki gün süren 13. Geleneksel Kulüpler Arası Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları ile başladı. Yarışların açılış seremonisine Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve meclis üyeleri ile katıldı. Alleben 1 Yüze Havuzu’nda gerçekleşen açılış törenine yüzlerce sporcu kıyasıya yarıştı. Aileleri genç sporcuları yalnız bırakmadı.

Alleben’de Atatürk sesleri

Uluslararası arenada şampiyonlar çıkaran Alleben 1 Yüzme Havuzu’nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu doyasıya yaşandı. Aileler ellerinde Türk bayraklarıyla çocuklarına destek verirken, sık sık Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sloganları attı.

"Spora bakış açımız Atatürk’ün bakış açısı"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yoğun kalabalık arasında duygusal anlar yaşadı. Konuşmasına Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözlerini hatırlatarak başlayan Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi’nin spora bakış açısının da Mustafa Kemal Atatürk’ün bakış açısı olduğunu söyledi.

“Sporcularımızın yanındayız”

Yılmaz, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, “Bedensel ve ahlaki gücünün farkında olan, kendisini, milletimizi uluslararası arenalarda temsil edeceğini düşünebilen ama bunlar çok masraflı deyip geri duran kardeşlerim çok iyi bilsin ki biz Şehitkamil Belediyesi olarak yanındayız” dedi.

“Cumhuriyet, aydınlık yarınlarımızdır”

Cumhuriyetin önemine de değinen Yılmaz, “Şu anda burada cumhuriyet kupası müsabakasındayız. Bu dönemde cumhuriyetin farkında olmayan zavallılar şunu iyi bilsin ki cumhuriyet, yobazlığın düşmanı, aydınlık yarınlardır. Her bir Türk genci bu cumhuriyetin bekçisidir. Ve yine çok iyi bilinsin ki; bizler, sizler var olduğunuz sürece bu cumhuriyetten en küçük taviz verilmez. Çünkü bizler Mustafa Kemal’in izinde gitmeye yemin etmiş Türk gençleriyiz. Cumhuriyet bayramınız kutlu yarınlarınız umutlu olsun” şeklinde konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in selamını ileterek başladı. Cumhuriyet Kupası yüzme yarışlarında gençlerin gösterdiği ilgi karşısında büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Meriç, “Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.