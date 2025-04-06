Şehitkamil Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 2. Çocuk Tiyatrosu Günleri’nde perde 7 Nisan’da açılıyor. 12 gün sürecek organizasyonda çocuklar, D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde tiyatro gösterimi izleyecek.

Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenleyeceği etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak. Spordan sanata, birçok alanda eğitici ve öğretici etkinliklerle 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşanacak. Etkinlikler kapsamında bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Çocuk Tiyatrosu Günleri 7 Nisan Pazartesi günü başlıyor. 12 gün sürecek tiyatro şöleninde ilçe genelindeki tüm çocuklar tiyatro izleme fırsatı yakalayacak. Tiyatro oyunları Türkiye’nin en nitelikli merkezlerinden D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde oynanacak.

Çocuklar geleceğe sanatla hazırlanıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Şehitkamil’de coşkuyla kutlanacağını söyledi. Çocukların geleceğe güven ile hazırlamak istediklerini belirten Yılmaz, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi sanatın, toplumun kültürel ve duygusal yaşamında hayati bir rol oynadığını ifade ediyor, Biz de çocuklarımızı geleceğe sanatla hazırlamak istiyoruz" dedi.

Tiyatro şöleni 12 gün sürecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Şehitkamil’de coşku ile geçeceğini söyleyen Yılmaz, "Voleybol Yıldızlar Turnuvası ile kutlamalarımıza başladık. Etkinliklerimiz kapsamında bu yıl 2. defa Çocuk Tiyatrosu Günleri’ni düzenleniyoruz. 12 gün sürecek organizasyonda çocuklarımızın hem sanatla tanışmalarını hem de eğlenmelerini istiyoruz. 07-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek tiyatro günlerinde çocuklarımız ücretsiz bir şekilde Otobüs Durağında Üç Bencil, Orfin’in Müzik Kutusu, Sihirli Kutu ve Kral Olmak İstemeyen Aslan oyunlarını D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde izleme şansını yakalayacak. Etkinliklerimiz bunlarla da sınırlı olmayıp, yine birçok alanda çeşitli etkinliklerle çocuklarımıza unutulma bir bayram yaşatacağız" diye konuştu.