Şehitkamil Belediyesi, 18 farklı spor kulübünde forma giyen 400’ün üzerinde yıldız kramponu yeşil sahada buluşturdu. U12 kategorisinde gerçekleştirilen Yaz Futbol Şenliği’nde, Gaziantep’te futbolun yarınları adına mutlu eden bir tablo ortaya çıktı.

Şehitkamil Belediyesi, 18 farklı spor kulübünde forma giyen 400’ün üzerinde yıldız kramponu yeşil sahada buluşturdu. U12 kategorisinde gerçekleştirilen Yaz Futbol Şenliği’nde, Gaziantep’te futbolun yarınları adına mutlu eden bir tablo ortaya çıktı.

Şehitkamil Belediyesi Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep İl Temsilciliği, kentte faaliyet gösteren futbol takımlarını bir araya getirerek Yaz Futbol Şenliği düzenledi. 18 kulübün yer aldığı turnuvada boy gösteren yıldız kramponların heyecanına aileleri de ortak oldu.

M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen organizasyonun ödül töreninde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, TFF Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu ile çok sayıda spor kulübü yöneticisi ve sporcu velisi, genç yeteneklerin mutluluğunu paylaştılar.

Kazanç çok, kaybeden yok

Şenliğin ödül töreninde futbola sevdalı yüzlerce sporcunun mutluluğunu paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tribünlerde yerini alan futbolseverlere yönelik yaptığı konuşmada, organizasyonun kaybedeni olmadığı gibi kazançlarının oldukça fazla olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şu sözleri kaydetti:

“Kurumlar arası iş birliği ile yeşil sahada düzenlenen bu şenliğe gösterilen büyük ilgi, beni fazlasıyla mutlu etti. Organizasyon süresince çocuklarımız, centilmence mücadele ettiler, oyunlar oynayarak eğlendiler ve branşa özgü eğitimler aldılar. Bu tip spor organizasyonlarında kaybeden olmadığı gibi yarınlarımız adına birçok kazançları var. Katılım gösteren tüm sporcularımızı ve onlara tribünlerden büyük destek veren değerli velilerimizi yürekten kutluyorum. Tesislerimiz; geleneksel spor organizasyonları, şenlikler ve turnuvalar ile yıl boyunca sporcularımızı ağırlıyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kuladı

Organizasyonun ödül töreninde ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, Gaziantep futboluna verdiği desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na plaket takdim etti.