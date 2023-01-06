Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde dünyaya gelen 16 bin 284 bebeğe, ‘Merhaba Bebek’ projesi ile "hoş geldin" hediyesi verildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde dünyaya gelen 16 bin 284 bebeğe, ‘Merhaba Bebek’ projesi ile "hoş geldin" hediyesi verildi.

Şehitkamil Belediyesi, 2022 yılında da ilçe sınırları içinde bebek sahibi olan ailelerin en mutlu gününde yanlarında oldu. Şehitkamil Belediyesi, 2022 yılı içerisinde ilçe sınırları içerisinde gözlerini dünyaya açan 16 bin 284 bebeğe, "merhaba bebek” diyerek, ilk armağanını verdi. Annelere ise bebek eğitim kitapçığı hediye edildi.

9 yılda 104 bin 387 bebeğe ulaşıldı

2013 yılından bugüne uygulanan Merhaba Bebek projesi ile bugüne kadar 104 bin 387 bebeğe hizmet verildiği belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Merhaba Bebek projesiyle ilçe sınırları içinde bebek sahibi olan ailelerin en mutlu gününde yanlarında oluyoruz. Merhaba Bebek projesinde yeni doğan bebeklere, bebek taşıyıcısı (puset), annelere ise ‘Merhaba Bebek’ isimli eğitim kitapçığı hediye ediyoruz. Nüfus Müdürlüklerimize kimlik için yapılan başvuru esnasında ailemize hediyemizi takdim ediyoruz. Proje ile 2022 yılında 16 bin 284 bebeğe ve annelerine hizmet verdik. 2013 yılından bugüne uygulanan Merhaba Bebek projesinde 104 bin 387 bebeğimize ulaşmış olduk. Projemizi, görev süremiz içerisinde devam ettireceğiz. Tüm bebeklerimizin vatana ve millete hayırlı, sağlıklı evlatlar olarak yetişmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.