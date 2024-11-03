Şehitkamil Belediyesi’nin düzenlediği 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri başlıyor. 5 gün sürecek etkinliklerde çocuklar Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi’nde Peter Pan Çocuk Oyunu, Tebeşir Ağacı ve Şifreli Köpek çocuk tiyatrosu ile unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın çocuklara yönelik başlattığı projelere bir yenisi daha eklendi. Başkan Yılmaz’ın çocuklarda fark oluşturmacılığı ve özgüveni artırmak, sanatla tanışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 1. Çocuk Tiyatro Günleri ile her çocuğun tiyatro ile tanışması sağlanacak.

5 gün sürecek

05-09 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen tiyatro günlerinde oyunlar Türkiye’nin sayılı kültür-sanat merkezlerinden biri olan Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi’nde oynanacak. Tiyatro günleri kapsamında ilk oyun 05 Kasım’da sahnelenecek. Ozan Kalkan’ın yönettiği Peter Pan Çocuk Oyunu 05 Kasım Salı günü iki seansta çocuklarla buluşacak. İlki saat 11.00’da sahnelenecek oyunun ikinci seansı ise saat 14.30’da izlenebilecek.

Her gün iki defa oynanacak

Tiyatro günlerinin ikinci ve üçüncü günlerinde ise Erkan Uyanıksoy’un yazıp, yönettiği Tebeşir Ağacı oyunu sahnelenecek. 06 ve 07 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri 8 yaş ve üzeri çocuklarla buluşacak gösteri saat 11.00 ve 14.00’da oynanacak.

Şifreli köpek ile tiyatro dolu 2 gün

1. Çocuk Tiyatrosu Günleri’nin 4 ve 5. gününde ise Ali Meriç’in yazıp yönettiği Şifreli Köpek oyunu 5 yaş ve üzeri çocuklar için oynanacak. 08-09 Kasım Cuma ve Cumartesi günleri sahnelenecek oyunun ilk seansı saat 11.00, ikinci seansı ise saat 14.00’da çocuklarla buluşacak.

Çocuklarımız sanattan geri kalmasın

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocukların gelişimine önem verdiklerini belirterek, Şehitkamil genelinde hiçbir çocuğun sanattan geri kalmalarını istemediklerini söyledi. 1. Çocuk Tiyatrosu Günleri ile çocukların sanat dolu 1 hafta geçireceklerini belirten Yılmaz, ücretsiz olarak sahnelenecek tiyatro gösterilerine tüm çocukların davetli olduğunu söyledi.